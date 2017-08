Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?/ "Grossa sorpresa a Ferragosto": l'indiscrezione!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Giovanni Ciacci torna a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Solo qualche giorno fa, il noto giornalista - che il pubblico segue anche a Detto Fatto - aveva parlato di un imminente ritorno di fiamma tra i due ex. Una notizia che ha fatto il giro della rete e della quale si è molto parlato, anche se in molti l'hanno ritenuta improbabile, visto anche il rapporto che la showgirl argentina continua ad avere con Andrea Iannone. Oggi però Ciacci torna non solo a confermare le sue indiscrezioni ma ne aggiunge anche di nuove nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Vero. "Qualcuno mi ha garantito che a Ibiza sta succedendo, o forse già è successo, e che per Ferragosto, o poco più avanti, dall'isola spagnola potrebbe arrivare una grossa sorpresa" racconta il giornalista che specifica come a dargli queste notizia siano state "Fonti vicine alla coppia".

BELEN E STEFANO TORNANO INSIEME: PARLA GIOVANNI CIACCI

"SORPRESA IN ARRIVO A FERRAGOSTO"

Fonti affidabili? Ciacci ne è più che certo e anci, sulle news da lui svelate, conferma che: "È assolutamente vero! Stefano e Belen si sono riavvicinati e mi auguro che decidano di tornare insieme a tutti gli effetti. - e ancora aggiunge - Del resto le mie dichiarazioni hanno fatto immediatamente il giro della rete eppure nè De Martino, nè la Rodriguez, pur essendo molto attivi sui social, hanno smentito la notizia. Qualcosa vuol dire, no?". Giovanni Ciacci spera che Stefano e Belen possano tornare insieme: "Trovo che sianio fatti per stare insieme. Senza nulla togliere ad Andrea Iannone, che è un bravissimo ragazzo, però io tifo per Stefano" conclude.

