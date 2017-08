CARMEN FERRERI/ Giovane cantautrice siciliana con la musica nel sangue (Vincitrice Premio Lelio Luttazzi)

Carmen Ferreri (Facebook)

VINCITRICE PREMIO LELIO LUTTAZZI PER LA CATEGORIA CANTAUTORI

Ad aggiudicarsi l'ambito Premio Lelio Luttazzi nell'ambito della categoria Cantautori è stata la giovane trapanese Carmen Ferreri. Sarà anche lei tra i protagonisti della serata finale della seconda edizione della manifestazione, che troverà spazio sul piccolo schermo nella prima serata di oggi su RaiUno. Un riconoscimento importante che ha sancito il talento e la tenacia della cantautrice siciliana la quale sin da bambina è stata travolta dal sacro fuoco della musica e dell'arte in generale.

Non a caso, all'età di appena sei anni Carmen inizia a studiare danza classica per poi intraprendere otto anni dopo un percorso di apprendimento in una scuola di musical del trapanese, acquisendo così conoscenze nell'ambito della danza moderna, classica, contemporanea ed hip hop. Alla passione per il ballo si associa quella per la recitazione, che Carmen concretizza prendendo parte a vari corsi mirati. Poi l'amore per la musica che le ha permesso di compiere i primi passi in questo affascinante mondo che si è rivelato sin dal principio molto soddisfacente.

DALLA SICILIA LA PROMESSA DELLA MUSICA ITALIANA

Un vero talento della musica, Carmen Ferreri, nata a Erica il 9 Dicembre 1999 da genitori siciliani. Ad attraversare la sua giovane vita è sempre stata l'arte nelle sue varie sfumature, fino a farsi travolgere dalla passione per la musica, al punto da seguire lezioni private di canto moderno e pianoforte presso l'Accademia Setticlavio di Maurizio Lipari a Trapani.

Attualmente, rivela Blogdellamusica.eu, Carmen frequenta il conservatorio della città siciliana ma sembra essersi già delineato alla perfezione il suo orientamento musicale che la spinge sempre più verso il Jazz, il Pop e il Blues. Durante un Master Class intraprende una bella amicizia e collaborazione con Lucrezia Benigno, che si concretizza nel duo Le Kalica.

Nel 2015 si presentano ad Area Sanremo con il brano Sogna, scritto dal noto autore Giuseppe Anastasi, vincendo ed arrivando tra gli otto finalisti. Ben presto però, la giovane Carmen sente l'esigenza di proseguire da sola e per questo l'anno seguente si è presentata come solista ad Area Sanremo, seguita dal Maestro Umberto Iervolino. Dallo scorso aprile è in rotazione radiofonica e disponibile per l'ascolto in streaming e per il download il singolo Terra. Tra le sue collaborazioni, quella con Simona Molinari, per la quale lo scorso 25 aprile ha aperto il concerto al Blue Note di Milano per lo spettacolo "Loving Ella".

