COOPER - UN ANGELO INASPETTATO/ Su Canale 5 il film con Jon Michael Davis (oggi, 11 agosto 2017)

pellicola drammatica per il pomeriggio di Canale 5

ROBIN NATIONS ALLA REGIA

Cooper - Un angelo inaspettato, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 14.45. Una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2011 ed è stata diretta dal regista Robin Nations che ha anche lavorato alla sceneggiatura. I due interpreti principali sono entrambi americani, si tratta di Jon Michael Davis nativo di Kansas City e Farah White, originaria del Texas. Nel cast ci sono anche Mona Lee fultz e Richard Dillard. Le scene del film sono state girate in Texas, nel piccolo e popoloso comune di San Antonio. L'attrice tedesca Mona Lee Fultz è nota per aver avorato in spot pubblicitari televisivi. Ha inoltre partecipato al film drammatico del regista Richard Linklater uscito nel 2014 intitolato "Boyhood". Mona ha una grande esperienza anche come attrice teatrale ed ha partecipato ad alcuni spettacoli rappresentati al Lincoln Center, nel cuore di New York. Ma vediamo la trama el film nel dettaglio.

COOPER - UN ANGELO INASPETTATO, COME ANDRA' A FINIRE?, ECCO LA TRAMA

Jake Bryant (Jon Michael Davis) vive in una piccola città americana insieme alla sua famiglia. La sua è una vita tranquilla, si sente appagato sia dal punto di vista lavorativo che da quello affettivo. La moglie è una donna eccezionale e sa come renderlo felice, la presenza dei loro due figli li unisce sempre di più, anche il cane Cooper contribuisce alla serenità della famiglia. Tutto sembra andare bene, ma un giorno accade una cosa terribile. La moglie di Jake deve andare al centro commerciale, quindi carica in macchina i figli e il cane e parte. Purtroppo la loro auto incrocia un grosso camion, proprio in quel momento l'autista del tir perde il controllo del mezzo e investe in pieno l'auto su cui si trovava la famiglia di Jake. Lo scontro è terribile, sia la donna che i bambini muoiono all'istante, soltanto Cooper si salva per miracolo.

Alla notizia Jake si lascia prendere dallo sconforto, il dolore è troppo grande, la perdita dei suoi cari è una cosa insopportabile. L'uomo si ritrova solo e non ha più voglia di vivere, si chiude in sé stesso e non ha più alcun interesse. Inoltre, Jake comincia ad odiare il cane Cooper, a cui non perdona di essere stato l'unico a salvarsi. Non sopporta più la presenza dell'animale e decide di liberarsene. Cooper è troppo affezionato al suo padrone e, nonostante lo avesse abbandonato in strada, non si allontana molto e gira spesso nei dintorni della casa dei Bryant. L'atteggiamento fedele che mostra il cane servirà molto a Jake che, in diverse occasioni, gli salva la vita. Cooper diventa l'angelo custode di Jake e grazie a lui l'uomo riuscirà ad uscire dalla profonda depressione in cui era caduto. Ricomincerà a vivere la sua vita sempre al fianco del suo cane. I due diventeranno praticamente inseparabili.

