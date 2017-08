CORRADO GUZZANTI/ Su La7 con la sua nuova trasmissione (Techetechetè)

Corrado Guzzanti, Techetechetè in onda su Rai 1

Nuovo appuntamento questa sera nell’access prime time di Rai 1 con la trasmissione Techetechetè, che permette di rivedere all’opera alcuni straordinari artisti italiani come nel caso dell’attore e comico romano Corrado Guzzanti. Un artista che si è fatto apprezzare in televisione per i tantissimi personaggi proposti con parodie mai volgari e che in questi giorni è tornato con un programma tutto su nell’access prime time di La7. Tra le imitazioni più apprezzate figurano senza dubbio quelle di Antonello Venditti proposta nell’ambito della trasmissione L’ottavo nano, Emilio Fede per il programma Tunnel, Fausto Bertinotti sia all’Ottavo Nano che al Pipo Chennedy Show, Francesco Rutelli sempre per l’Ottavo Nano, Gianfranco Funari, Romano Prodi, Walter Veltroni, Vittorio Sgarbi e Umberto Bossi. Invece tra i personaggi frutto della propria fantasia impossibile non ricordare Aniene, Brunello Robertetti, il conduttore del caso Scafroglia, Don Florestano Pizzarro, Dottor Armà, il gerarca fascista Gaetano Maria Barbagli, il dottor Gianni Livore, Lorenzo e tantissimi altri ancora. Insomma un repertorio sconfinato di un artista decisamente poliedrico.

CORRADO GUZZANTI, BIOGRAFIA

Corrado Guzzanti è nato a Roma il 17 maggio del 1965 dal politico e giornalista Paolo Guzzanti ed è fratello di Sabina e Caterina Guzzanti a loro volta apprezzate artiste. Dopo aver frequentato il liceo scientifico ha iniziato gli studi presso la facoltà di Filosofia senza tuttavia completarli in quanto ha preferito concentrare la propria attenzione verso il mondo dello spettacolo. Il suo esordio a certi livelli arriva nel 1991 allorché viene scritturato da Serena Dandini per prendere parte alla prima storica puntata della trasmissione comica Avanzi. Ci saranno tanti altri programmi comici di cui Corrado Guzzanti è stato grande protagonista come L’Ottavo nano, Tunnel, Mai dire Gol, Pippo Chennedy Show e Comici. Tuttavia Corrado Guzzanti ha anche avuto molteplici esperienze nel mondo del cinema ed in particolare recitando nelle pellicole Prima le donne e i bambini di Martina D’Anna, DeGenerazione, Fascisti su Marte di cui è stato anche regista, Ogni maledetto Natale e A Bigger Splash di Luca Guadagnino.

