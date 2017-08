CSI: CYBER/ Anticipazioni 11 agosto: tre nuovi casi per Ryan e Mundo

CSI: Cyber, Rai 4

LA SERIE

Si intitola CSI: Cyber la serie televisiva statunitense trasmessa tra il 2015 e il 2016 dal network statunitense CBS. Il telefilm non è altro che il terzo spin-off della serie CSI - Scena del crimine, che ruota attorno alle indagini della pattuglia notturna della polizia scientifica di Las Vegas. In Italia, la serie è stata trasmessa in prima visione su Rai 2, e va in onda in replica a partire dalla primavera scorsa su Rai 4. A Quantico, in Virginia, una squadra speciale dell'FBI lavora su casi che coinvolgono il web invisibile. Gli agenti Ryan e Mundo sono due stimati cyber-psicologi specializzati nella risoluzione di casi che implicano crimini informatici. Di seguito le anticipazioni degli episodi 10, 11 e 12 in onda stasera.

LE ANTICIPAZIONI DI CSI: CYBER

La parola-chiave dell'episodio numero 10 (Vittime di un click) di CSI: Cyber è malvertisement. Il malvertisment è quella pratica che consiste nel reindirizzare utenti ignari a un sito web maligno per mezzo del click su un banner pubblicitario. È così che un uomo cardiopatico, Carl Bruno, muore nonostante assumesse farmaci apparentemente adatti. A Ryan e Mundo il compito di scovare nella fitta rete di Internet il colpevole dell'omicidio. Episodio numero 11 (Fantasmi armati). La parola - o meglio, l'"espressione"-chiave - è fenomeni di transfer da gioco, che conducono un giocatore a credere di poter replicare nella realtà quanto compiuto dal suo avatar online. La vittima, neanche a dirlo, è un adolescente, che rimane incidentalmente ucciso da un'arma nascosta in un trapano elettrico che doveva consegnare. Si scopre in seguito che il ragazzo era stato contattato da un hacker in una delle sue sessioni di gioco multiplayer. Terzo episodio (Bottino virtuale). La parola chiave, non a caso, è botnet. Durante una rapina in gioielleria, il figlio dei proprietari viene ucciso da un colpo di pistola. Il rapinatore ha trafugato, servendosi di un portatile, l'intero ammontare del conto in bitcoin. Per poterli prelevare, è necessario venire in possesso di due distinte password: impresa ardua, per gli agenti della cyber-security, che tuttavia porteranno a termine con successo.

