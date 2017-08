Desirée Maldera / "Dopo Temptation Island mi ha chiamata Selvaggia Roma, ecco cos'è accaduto"

Desiree Maldera a Temptation Island 2017

È sicuramente lei la tentatrice più amata di quest'ultima edizione di Temptation Island: Desirée Maldera ha fatto breccia nel pubblico di Canale 5 per il suo carattere esuberante, focoso e sempre allegro. Certo, le puntate iniziali le hanno assicurato molte critiche, visto il suo imminente e "molto fisico" avvicinamento a Francesco Chiofalo, eppure puntata dopo puntata l'idea di molti telespettatori è cambiata, tanto che oggi sono tanti i commenti di apprezzamento che la Maldera riceve per la sua bellezza e autoironia. Ma cos'è accaduto con Francesco dopo Temptation Island? I due si sono risentiti? Desirée lo svela nel corso di un'intervista rilasciata a IsaeChia, dove confessa di aver invece ricevuto una telefonata da Selvaggia Roma: "Non ho mai contattato Francesco per rispetto della coppia, non vorrei mai creare problemi o tensioni tra lui e Selvaggia! - esordisce la Maldera, che però svela - Ho avuto modo di sentire lei, invece! Mi ha chiamato, inizialmente era molto arrabbiata, abbiamo parlato… ".

DESIREE MALDERA E SELVAGGIA ROMA: CONTATTI DOPO TEMPTATION

"ERA ARRABBIATA, POI PERO'...."

Desirée Maldera ancora racconta: "ma alla fine è stata molto carina con me e penso che nessuna delle due si sia comportata male con l’altra e credo che Selvaggia un po’ questa cosa me la riconosca, ha capito che persona sono… anzi sono convinta che, tra tutte le fidanzate, sia sempre stata la più vera, la più buona e la più innamorata". La Maldera ha poi la stessa convinzione che Francesco Chiofalo espresse a Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: "Sai che ti dico, poi? Che se avessi incontrato Selvaggia nella vita di tutti i giorni, senza che si fosse creato questo triangolo, io e lei saremmo diventate amiche, questa cosa non me la leva dalla testa nessuno! - e conclude - Io, lei e Francesco abbiamo questa cosa che dal di fuori sembriamo degli psicopatici, ma in realtà siamo persone buone…".

