E IO NON PAGO - L'ITALIA DEI FURBETTI/ Su Italia 1 il film con Jerry Calà (oggi, 11 agosto 2017)

il film commedia stasera su Italia 1

NEL CAST JERRY CALA' E VALERIA MARINI

E io non pago, l'Italia dei furbetti, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Alessandro Capone nel corso del 2012. Il cast si avvale della presenza di alcuni dei più noti volti della commedia all'italiana degli ultimi decenni. A partire da Jerry Calà, arrivato alla grande popolarità con I gatti di Vicolo Miracoli negli anni '70. Una volta uscito dal gruppo ha iniziato a girare una lunga serie di pellicole che hanno spesso avuto successo. Tra i film da lui interpretati, vanno ricordati in particolare Vado a vivere da solo (1982), Sapore di mare (1983), Vacanze in America (1984), Rimini Rimini (1987) e Diario di un vizio (1993). A completare il cast troviamo Valeria Marini, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande, Maurizio Mattioli, Nini Salemo e Benito Urgu. Ma scpriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

E IO NON PAGO, L'ITALIA DEI FURBETTI, ECCO LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La narrazione parte dalla preparazione di un blitz contro gli evasori fiscali, che dovrebbe vedere come teatro dell'operazione Poltu Quatu, un fiorente centro turistico posizionato sulla costa nord-orientale della Sardegna. A condurlo dovrebbero essere due appartenenti alla Guardia di Finanza, il maresciallo Remo Signorelli (interpretato da Maurizio Mattioli) e il brigadiere Riccardo Riva (Maurizio Casagrande). In particolare, la mente dell'evasione è considerato il commercialista Massimiliano Grilli (Enzo Salvi), visto alla stregua di un vero e proprio mago nell'arte di occultare risorse al fisco e impedirne perciò la riscossione sotto forma di tasse. Mentre si sta preparando per l'operazione, Signorelli incontra in maniera del tutto casuale un vecchio amico, Fulvio (Jerry Calà), che a sua volta si è affermato grazie alla gestione di un locale di moda. Non sapendo che è un finanziere, Fulvio inizia a parlare dei tanti modi in cui è possibile evadere il fisco e comincia a mettersi nei pasticci. Remo, infatti, nutre ancora una vecchia avversione per lui, essendo convinto che l'uomo abbia fatto sesso con una ragazza che è poi diventata sua moglie. Quando in effetti scopre che le cose erano andate in maniera molto diversa da come aveva immaginato per anni, Remo non può più fare nulla per Fulvio, anche lui colpito dalla maxi retata. Non va però meglio a Grilli e al politico che lo aveva sempre coperto nel passato, in quanto anche loro rimangono impigliati nel blitz delle forze dell'ordine. Alla fine, Fulvio riesce a scansare guai peggiori e, si riappacifica con Remo, il quale decide a sua volta di lasciare la Guardia di Finanza per dargli una mano a rimettere in piedi la sua attività, stavolta evitando gli errori del passato.

