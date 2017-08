ELODIE/ Nuovo produttore dopo Emma Marrone (Premio Lelio Luttazzi)

Elodie Patrizi

TIZIANO FERRO NEL SUO NUOVO DISCO?

L'ex stella di Amici Di Maria De Filippi Elodie è una delle cantanti a prendere parte alla Finale del Premio Lelio Luttazzi, registrata il 28 giugno e trasmessa da Rai Uno stasera 11 agosto. Per la Patrizi questo è un periodo di grandissimi cambiamenti, sopratutto dal punto di vista lavorativo. Infatti, la cantante ha rotto il sodalizio (nonsi sa bene per quali motivi) con Emma Marrone e Francesca Savini e ora sembrerebbe pronta a ripartire con Fabrizio Giannini, già manager di Tiziano Ferro. Molti stanno pensando che proprio il cantante di Latina possa essere una figura importantissima per il nuovo lavoro di Elodcie, previsto per il 2018. Nel frattempo, sembra essere scoppiato un vero e proprio gossip che riguarda la sua amicizia particolare con Stefano De Martino, proprio ex della sua ormai passata collaboratice. E' stato Chi a fare delle foto a tradimenti ai due, i quali sono apparsi in atteggiamenti molto teneri e intimi anche se la Elodie ha voluto mettere a tacere le voci, parlando di Stefano solo come di un amico.

ELODIE PATRIZI RINGRAZIA I FANS

Elodie Patrizi, nonostante qualche bagarre legata alla fine del rapporto lavorativo tra lei e Emma Marrone, sta riscuotendo grandissimo successo. Infatti, alcune ore fa, la cantante ex partecipante al talent di Canale 5, ha scritto un ringraziamento sui social network in cui ha comunicato di aver raggiunto un importante traguardo. Si legge: PLATINO. Non so che dire … sono senza parole … Sono felicissima, grazie a tutti, ma tutti tutti … Mai senza di voi. Infatti, Tutta colpa mia, brano con cui ha partecipato alla passata edizione del Festival di Sanremo e scritto proprio dalla Marrone è diventato disco di Platino. Elodie ha ammesso che senza i suoi fans questo non sarebbe stato possibile, volendo quasi mettere a tacere speculazioni apparse sui giornali su come i partecipanti dei talent non riuscissero più a catturare folle di pubblico per i concerti. Questa "vittoria" di Elodie sembra dimostrare tutt'altro. Dopo l'annullamento del suo concerto qualche mese fa, quindi, la donna sembra essere ripartita in piena forma.

