Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Altro che crisi! La showgirl pronta ad un altro figlio: la rivelazione

Elisabetta Gregoraci

Nuova intervista per Elisabetta Gregoraci, ultimamente grande protagonista del gossip per la crisi che starebbe vivendo la sua relazione con Flavio Briatore. La showgirl, 37 anni, si sta godendo le vacanze accanto al figlio Nathan Falco di sette anni e, al settimanale Nuovo, racconta del rapporto col figlio e di come sia spesso viziato dai suoi genitori. "In realtà sono una mamma come tutte le altre, alle prese con le difficoltà e la stanchezza di tutte le donne che crescono i figli - esordisce la conduttrice nell'intervista a Nuovo - Quando Nathan era più piccolo, l'ultimo pensiero era quello di andare in palestra o dal parrucchiere. Io sono sempre stata molto protettiva nei suoi confronti e adoro coccolarlo". Il papà sembra viziarlo di più rispetto alla mamma che dice di essere molto protettiva e di aver imparato a giocare a calcio per far felice il suo piccolo. Suo figlio ama le favole e la Gregoraci non si tira ceto indietro nel raccontargliele.

GREGORACI E BRIATORE, CRISI SMENTITA

IN ARRIVO UN ALTRO BEBÈ

La Gregoraci presto spera di regalargli una sorellina o un fratellino, dichiarazione che inoltre smentisce le voci di una crisi con Briatore. Queste, infatti, le parole che riserva al marito: "Il padre lo vizia più di me - confida - Ma cerchiamo di farlo vivere con i piedi per terra. Lui sa di essere un bambino molto fortunato e sa che ci sono quelli che invece non lo sono.: ogni volta che andiamo in Kenya entra in contatto con la realtà dei bambini africani che non hanno nulla". Riguardo l'intenzione di allargare la famiglia: "Nathan non resterà da solo ma deve aspettare ancora qualche anno. Fino a un po' di tempo fa non era d'accordo e voleva rimanere figlio unico, consapevole del fatto che tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Adesso che sta crescendo sarebbe più contento di avere un fratellino o una sorellina con cui giocare". Sembra quindi volgere al bello il tempo in casa Briatore. La coppia smentisce con i fatti chi diceva che tra di loro le cose non andassero per il meglio.

