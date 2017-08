FABRIZIO MORO / L’ex giudice di Amici contro i talent “poi sparisci” (Premio Lelio Luttazzi)

Fabrizio Moro al Premio Lelio Luttazzi

IL SUO PACE LIVE TOUR È SOLD OUT

Prosegue il Pace Live Tour 2017, la nuova tournée di Fabrizio Moro che lo ha portato in giro per l'Italia nella stagione estiva. In questi giorni, il cantante è stato ospite di San Benedetto del Tronto, Lecce e Loano, mentre questa sera, venerdì 11 agosto 2017, sarà possibile vederlo fra gli ospiti del Premio Lelio Luttazzi, in onda nella prima serata di Rai 1. Il tour di Moro intanto ha registrato i primi successi, da quello a Torrenova a fine luglio, in Sicilia, fino a Molfetta, dove l'artista è stato acclamato per la sua grinta e per la capacità di "far vibrare l'anfiteatro di Ponente". A fine agosto sarà presente inoltre al Meraviglioso Modugno, a Polignano, un omaggio al grande artista che lo vedrà sul palco al fianco di Ron, Arisa e Max Gazzè. Di recente, Fabrizio Moro si è espresso in modo fortemente critico nei confronti dei talent e della Rai, a causa di una popolarità fulminea ed una mancanza di emozioni per quanto riguarda lo show.

Come ha dichiarato a Libero, la rete generalista invece dovrebbe promuovere uno "svecchiamento" prima di vederlo salire sul palco di Sanremo. Forti dichiarazioni da parte di Fabrizio Moro per il mondo dei talent show, soprattutto se si considera la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice. "Quella popolarità dura una manciata di mesi e poi sparisci", ha dichiarato, sottolineando come la gavetta sia essenziale per la formazione di un artista e per il superamento di fragilità e paure. Due ingredienti base secondo il cantante che possono fare la differenza agli occhi del pubblico, per regalare quelle emozioni in grado di lasciare il segno. Parole che forse richiamano quanto vissuto dallo stesso Fabrizio Moro, che durante l'intervista ha rivelato di aver iniziato a suonare nelle feste paesane, "sopra una fila di tavolini da campeggio".

Parliamo del 1996, anni ben lontani da quelli attuali e che hanno visto il cantante maturare sotto diversi aspetti. A dimostrarlo è il successo ottenuto ed i sold out registrati grazie al suo nuovo tour.

FABRIZIO MORO, IL SUCCESSO CON PENSA E LA CARRIERA

Nato a Roma il 9 aprile del 1975, Fabrizio Moro è uno dei cantautori italiani più in vista del momento e prolifico se si pensa che in 21 anni di onorata carriera può contare sulla realizzazione di 11 album, fra cui nove composti da brani inediti, ed ai tre dischi d'oro conquistati. In seguito al debutto in pub e locali di periferia, Moro pubblica il suo primo singolo nel 1996, Per tutta un'altra destinazione, mentre per il primo disco si dovrà attendere quattro anni. Siamo nel 2000, anno in cui il cantante partecipa a Sanremo nella sezione Giovani con il brano Un giorno senza fine. Il successo arriva tuttavia solo nel 2007, quando Moro ritorna a Sanremo con la canzone Pensa, che dedica alle vittime della mafia e vince la rassegna nella categoria Giovani. E' grazie a questo brano che riceve i primi premi, dal Premio Mia Martini della Critica al Premio Lunezia e Radio & Stampa, fino a conquistare il primo disco d'oro ed il seguente disco di platino. Negli anni successivi, Fabrizio Moro ritorna a Sanremo con altri brani come Eppure mi hai cambiato la vita e Una piccola parte di te, che intona in qualità di ospite della rassegna.

