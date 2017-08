FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ News: tra siparietti bollenti e coccole la coppia si gode l'estate

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni fanno parte di quelle coppie che amano condividere i dettagli più riservati della loro vita. Sarà perché entrambi sono molto social, sarà perché sicuramente hanno un'abbondante dose innata di megalomania, ma Federico Lucia e la sua futura moglie, non si fanno mai problemi. Dopo il recente incidente di percorso del collega-nemico Guè Pequeno (che ha pubblicato per sbaglio un video che sulle Stories non sarebbe mai finire), anche Fedez ha mostrato qualcosa, ma per fortuna è sicuramente meno compromettente del previsto. In vacanza in barca con Chiara in quel di Taormina, tra abbracci, selfie e baci appassionati, la fidanzata gli ha tirato giù il costume regalando ai paparazzi il "lato B" del fidanzato. Per "vendicarsi", il rapper milanese le ha dato una serie di morsi proprio sul fondoschiena, trasformando una semplice gita a largo in un momento decisamente "bollente", specie per gli occhi indiscreti dei paparazzi che non vedevano l'ora di potere immortalare la coppia tra intimità e siparietti sexy.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NEWS 11 AGOSTO

SIPARIETTI HOT IN BARCA

Gli scatti sono stati prontamente immortalati sulle pagine del settimanale "Chi" che mai come questo momento, si sta divertendo a condividere immagini inedite delle tante coppie che si sono formate (o vanno avanti come nel caso di Fedez e Chiara Ferragni) nel corso di questa bollentissima estate 2017. La fashion blogger, immortalata con un bikini molto striminzito color carne sta già facendo tendenza ed ha abbandonato il costume intero che tanto si usa in questa stagione. I due, stanno anche pensando in grande ed hanno confessato di pensare ad un figlio e di conoscere già il nome. Fedez ha dichiarato che vorrebbe un maschio ed anche la futura sposa vorrebbe così ma entrambi pensano che invece nascerà una bambina. Per quanto riguarda le nozze, si parla ormai ufficialmente del prossimo anno e quindi il matrimonio che tutti aspettano, avrà bisogno degli accorgimenti giusti per essere ricordato praticamente da tutti. Intanto, le carriere di entrambi procedono a gonfie vele e proprio a Fedez e J-Ax, di recente sono stati fatti anche i “conti in tasca”.

Il duo rap, dopo le ultime due date del “Comunisti col Rolex Tour”, saluterà il pubblico con una grandissima sorpresa per settembre. Voci di corridoio, parlano addirittura di un duetto con Lady Gaga, sarà così? Successivamente i due si prenderanno una pausa e poi si dedicheranno alle rispettive carriere soliste con la lavorazione dei nuovi album. Per entrambi quindi, continua ad esserci non solo molta carne al fuoco ma anche future e promettenti soddisfazioni.

