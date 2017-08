GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni e concorrenti: Gianluca Impastato nella casa?

Grande Fratello Vip

Manca esattamente un mese alla riapertura della casa del Grande Fratello Vip ma il cast ufficiale ancora non c’è. Come ha svelato Gabriele Parpiglia durante una diretta su Instagram, i nomi di tutti i vip che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà saranno annunciati solo la settimana precedente alla partenza del reality. Tra i vip che potrebbero partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, come ha svelato Gabriele Parpiglia sui social, potrebbe esserci anche Gianluca Impastato, attore e comico che ha trovato il successo e la popolarità con Colorado. I fans del reality che, anche quest’anno, sarà condotto da Ilary Blasi, inoltre, sognano anche la grande sorpresa. Nelle ultime ore sono due i nomi che stanno circolando sul web. Si tratta di Rossano Rubicondi e Sergio Muniz. Entrambi hanno già partecipato all’Isola dei Famosi e l’11 settembre potrebbe partecipare al reality. Sarà davvero così o saranno semplici indiscrezioni?

GRANDE FRATELLO VIP, ANTICIPAZIONI E CAST

TUTTI I CONCORRENTI CONFERMATI

La conferma ufficiale arriverà solo con la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. Tuttavia, sono stati già confermati alcuni nomi. Nella casa del Grande Fratello Vip ci saranno sicuramente Cristiano Malgioglio, le attrici Simona Izzo e Serena Grandi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché fidanzata di Andrea Damante, protagonista della prima edizione del GF Vip, Giulia De Lellis, il conduttore radiofonico e televisivo Marco Predolin, la pallavolista Veronica Angeloni che rappresenterà il settore sport. Ci sarà, poi, Carmen Di Pietro e un altro tronista ovvero Luca Onestini che sarebbe stato scelto dopo il rifiuto di Marco Cartasegna. Secondo Lapresse, inoltre, nella casa dovrebbe esserci anche il dietologo dei vip ovvero Alberico Lemme. Giovanni Ciacci, poi, ai microfoni di Radio Deejay ha lanciato altri due nomi ovvero l’attore Lorenzo Flaherty e l’ereditiera Elettra Lamborghini. Saranno, dunque, questi i vip che cercheranno di ripetere il successo ottenuto dai concorrenti della prima edizione vip del famoso reality?

