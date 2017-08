Guè Pequeno/ Video hot su Instagram, piovono critiche ma vince la curiosità: boom di follower per il rapper

Guè Pequeno

Un clic in più, un errore allo smarphone, magari in un momento di distrazione ed ecco che Guè Pequeno diventa protagonista di un polverone che lo vedrà al centro del gossip per un pò. Il video postato per errore su Instagram, in cui Guè pratica autoerotismo, è ormai sulla bocca di tutti. C'è chi lo critica, chi parla di gesto umano e naturale mentre il rapper, ex dei Club Dogo, risponde in modo sarcastico, con una piccola lezioncina su cosa voglia dire "farsi una se*a". Eppure, mentre qualcuno continua a criticarlo e bacchettarlo sui social (vedi Selvaggia Lucarelli), c'è chi è curioso di conoscere qualcosa in più su Guè, spulciare i suoi profili, guardare le sue foto. Ecco allora una forte crescita dei suoi fan su Instagram, notato anche da molti suoi fa - "Nel frattempo che chiacchierate qua sotto continuano a crescere i suoi follower" - che arrivano, in un solo giorno, a superare gli 80 mila.

GUÈ PEQUENO, IL VIDEO HOT SCATENA LA CURIOSITÀ DEL WEB

BOOM DI FOLLOWER IN UN SOLO GIORNO

Una crescita social importante per il rapper che rimane comunque concentrato sulla sua musica e "snobba" le critiche di chi lo accusa con dure parole. D'altronde, proprio in una recente intervista rilasciata a Rolling Stones, Guè Pequeno ha reso ben palese che la musica, il suo flow e il lavoro sono per lui in cima alla lista delle priorità: "Ho 36 anni e avevo voglia di provare a fare cose più difficili artisticamente, come Non ci sei tu. - per poi concludere - Non ci guadagno un ca**o, non mi danno una medaglia, ma questa è la sola ragione per cui faccio musica. In più sono un feticista della forma, della metrica". Difficile che una gaffe come quella compiuta ieri possa distrarlo da questo suo importante obiettivo...

