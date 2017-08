I BORGIA/ Anticipazioni 11 agosto: il Papa viene avvelenato

I Borgia, il Papa è in pericolo

DECIMO EPISODIO, SECONDA STAGIONE

Torna in prima serata I Borgia , la serie televisiva canadese ideata da Neil Jordan e incentrata sulle vicende di una delle più influenti famiglie d'Italia tra il XV e il XVI secolo. La confessione e Il volto della morte sono i titoli dei due episodi in onda stasera, rispettivamente il decimo della seconda e il primo della terza stagione. Primo episodio, La confessione (The Confession): Savonarola viene torturato con l'accusa di professare eresia e, alla fine, muore bruciato. Il corpo di Juan viene ritrovato, ma il Papa non ha nessuna intenzione di celebrare i funerali a meno che non venga scoperto l'assassino. È per questo motivo che Cesare cede e confessa al padre il suo crimine. Il Papa, in un improvviso slancio di clemenza, lo scioglie dai voti: ha commesso molti errori, all'interno della sua famiglia. Nuovi pretendenti aspirano alla mano di Lucrezia, che tuttavia non si lascia ammaliare. Cliffhanger: il Papa è stato avvelenato.

PRIMO EPISODIO, TERZA STAGIONE

La terza e ultima stagione de I Borgia è stata trasmessa sul canale canadese Bravo! nella primavera del 2013. In contemporanea col Canada, la serie è andata in onda negli USA su Showtime. In Italia, la stagione è stata diffusa interamente sulla piattaforma Sky Box Sets l'11 luglio 2016. Un anno dopo, Cielo la trasmette in chiaro per la prima volta. Secondo episodio, Il volto della morte (The Face of Death): Papa Alessandro lotta ancora per la vita dopo essere stato avvelenato nella seconda stagione. I cardinali, intanto, tramano intorno al suo presunto letto di morte. Cesare riesce a risalire al colpevole, ma Della Rovere ha un asso nella manica. Caterina Sforza è la mandante della paventata strage dei Borgia, che però si risolve in un nulla di fatto. Grazie al pronto intervento di Cesare e all'intelligenza di Lucrezia, il Papa si risveglia. Della Rovere viene arrestato, ma a seguito dell'ingerenza di un cardinale traditore riesce a evadere, scappando poi da Roma. Guest star della terza stagione, Thure Lindhardt, Gina McKee e Simon McBurney.

© Riproduzione Riservata.