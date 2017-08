IL DIARIO DI BRIDGET JONES/ Su La 5 il film con Renée Zellweger (oggi, 11 agosto 2017)

La pellicola di genere commedia su La5 stasera

RENEE ZELLWERG E COLIN FIRTH NEL CAST

Il diario di Bridget Jones, il film in onda su La5 oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 21.10. Uno dei classici della commedia degli ultimi anni che è stato diretto dalla regista britannica Sharon Maguire e che impose all'attenzione del grande pubblico il talento di Renée Zellweger nelle vesti dell'irresistibile protagonista. UNA COMMEDIA ROMANTICA DAI TONI BRILLANTI - Uscito nelle sale 16 anni fa, nel 2001, "Il diario di Bridget Jones" non è al primo passaggio in televisione dato che ha assunto oramai lo status di film di culto non solo tra il pubblico femminile: la pellicola di Sharon Maguire, una classica commedia romantica dai toni brillanti e a tratti comici, riscosse molti consensi, tanto da portare negli anni a venire alla genesi di due sequel, nel 2004 e nel 2016. Nel cast figurano, oltre alla istrionica Renée Zellweger (Bridget Jones), anche la coppia di suoi spasimanti formata da Colin Firth (Mark Darcy) e Hugh Grant (Daniel Cleaver), Gemma Jones (Pam, la madre di Bridget), Jim Broadbent (Colin, padre di Bridget) e persino lo scrittore indiano Salman Rushdie nei panni di se stesso. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Le vicende sono narrate a mo' di diario che la protagonista comincia a tenere ad inizio del nuovo anno, dopo aver deciso di "riprendere in mano la mia vita", dando così origine al ritratto "dolceamaro" di tutta una generazione di donne frustrate e poco stabili sentimentalmente. E Bridget Jones, trentenne londinese, risponde a queste caratteristiche oltre ad essere sovrappeso e dedita a diversi vizi, inoltre, è da tempo invaghita (anche se non corrisposta) di Daniel Cleaver, il suo capo. Tuttavia, la sua vita cambia a seguito di una festa organizzata a Capodanno e nel corso della quale conosce l'avvenente Mark Darcy, un avvocato fresco di divorzio che però sembra respingerla. Intanto Bridget in ufficio inizia a scambiare sempre più spesso dei messaggi con Daniel, che scopre essere stato il testimone alle prime nozze proprio di Mark. Dopo alcune settimane tra di loro nasce una vera e propria relazione, ma Bridget si accorge che Daniel è davvero il donnaiolo impenitente di cui tutte parlano, l'uomo infatti la tradisce con Lara, una sua collega, e così Bridget sprofonda di nuovo nella depressione. Tuttavia, a complicare le cose arriverà la confessione di Mark che dichiara a Bridget di essere attratto da lei, ma dovrà fare i conti con il ritorno in scena di Daniel, desideroso di riallacciare la vecchia relazione...

