IL SEGRETO / Anticipazioni 11 agosto: Hernando in pericolo, il desiderio di vendetta di Nestor

Il Segreto

La settimana de Il Segreto rischia di chiudersi con una brutta sorpresa per i fans italiani. Camila ed Emilia devono guardarsi le spalle da Cristobal e Nestor che continuano a portare avanti i loro desideri di vendetta. Da una parte c’è Cristobal, disposto a tutto per fare sua Emilia e, dall’altra, c’è Nestor il cui arrivo a Puente Vejo sta mettendo a dura prova la calma di Camila. Emilia, in particolare, sta vivendo un vero e proprio incubo. Con la collaborazione di Francisca, Cristobal attira nella villa Emilia per una cena. Durante l’appuntamento, la Montenegro lascia Garrigues e la figlia di Raimundo da soli. Cristobal, deciso ad avere ciò che desidera anche senza il permesso di Emilia, la narcotizza. La donna perde così i sensi lasciando il proprio corpo in balìa di Cristobal che ora può fare di lei ciò che desidera. Garrigues userà davvero la violenza su Emilia? L’uomo, inoltre, oltre a dover gestire la situazione con Emilia, deve fare i conti con la rabbia degli operai della fabbrica, pronti a scioperare. Per placare sul nascere la rivolta, Cristobal è pronto anche ad usare la violenza.

PUNTATA 11 AGOSTO, NESTOR UCCIDE HERNANDO?

Camila è sempre più vicina a svelare la verità su Nestor. L’uomo, infatti, sta diventando seriamente pericoloso. Durante la notte, Nestor si è intrufolato nella camera da letto dell’ex fidanzata e, guardandola dormire insieme al marito Hernando, è stato assalito da un profondo senso di rabbia. L’uomo, così, comincia a pensare di eliminare definitivamente Dos Casas. Dopo aver ascoltato quanto accaduto nelle fognature, l’ex fidanzato di Camila, giunto a Puente Vejo per scoprire la verità sulla figlia, pensa ad un piano diabolico per uccidere Hernando. Camila, nel frattempo, continua a far credere all’uomo che Belen sia morta anche se fa di tutto per rivedere la giovane. Nel frattempo, Hernando, dopo aver scoperto da Nicolas che sua moglie è la sorellastra di Gabriel Mella, suo caro amico e già defunto, si precipita a chiederle spiegazioni. Camila lo sapeva o era totalmente all’oscuro di tutto? Nicolas, infine, grazie all’intervento di Rosario, riesce finalmente a riconciliarsi con tutti i Castaneda. Infine, a Puente Vejo, sta per abbattersi una nuova tragedia. Come sempre, infatti, a Puente Vejo la felicità non dura per sempre e, stavolta, a pagare il prezzo più alto sarà Carmelo, appena convolato a nozze con Mencia.

© Riproduzione Riservata.