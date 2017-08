Ian Somerhalder e Nikki Reed genitori/ Nata la primogenita della coppia, dimenticheremo tutte le polemiche?

Ian Somerhalder e Nikki Reed

Tra mille polemiche e l'annuncio che per il primo mese la loro bambina se la sarebbero godutaloro: Ian Somerhalder e Nikki Reed sono diventati genitori. In gran segreto i due hanno accolto la loro bambina nata il 26 luglio scorso anche se la notizia è venuta a galla solo qualche ora fa grazie a People che ha addirittura avuto modo di consultare il certificato di nascita. Bodhi Soleil Reed Somerhalder, questo il nome della bambina nata dalla coppia di attori che tanto ha fatto discutere in questi anni soprattutto per via di Ian Somerhalder. Il bell'attore di The Vampire Diaries era reduce da una lunga e famosa storia d'amore con la sua collega Nina Dobrev e all'epoca della rottura i fan non hanno visto di buon occhio il suo "repentino" interessamento per Nikki Reed, amica della sua ex.

IAN SOMERHALDER E NIKKI REED ACCOLGONO LA PICCOLA BODHI SOLEIL

I FAN DEI NIAN SI ARRENDERANNO?

I fan dei Nian, questo il nomignolo dato alla coppia formata da Ian Somerhalder e Nina Dobrev, sono sempre stati sul piede di guerra sia durante il fidanzamento dell'attore con Nikki Reed, sia dopo il loro matrimonio, andato in scena l'agosto del 2015. Da allora gli animi si sono un po' placati ma la polemica è montata durante il finale di serie di The Vampire Diaries al quale ha preso parte anche Nina Dobrev. All'epoca si è parlato molto della poco voglia di Ian Somerhalder di condividere scene con la sua ex e anche della sua poca presenza al party di fine produzione. I fan sono sicuri che dietro tutto ci fosse Nikki Reed con la sua gelosia ma dall'altra parte c'è chi ama la coppia e la sostiene sin dalla loro prima uscita ufficiale datata 2014. Il tempo passa e l'arrivo della piccola Bodhi Soleil potrebbe spazzare via tutte le polemiche e lasciare spazio solo all'amore che i due professano da tempo.

