Kudamm '56 / Monika riuscirà a trovare un buon partito? Anticipazioni dell'11 agosto

Kudamm '56 - Una strada verso il domani

KUDAMM '56, LA SERIE

Al via questa sera, venerdì 11 agosto 2017, Kudamm '56 - una strada verso il domani. La miniserie Tv tedesca andrà in onda per tre appuntamenti, concentrandosi su uno dei fatti storici più importanrti per il Paese. La trama ci riporta infatti indietro fino alla Seconda Guerra Mondiale, negli anni '50, epoca in cui vive una madre di stampo conservatore e le sue tre figlie. Una famiglia particolare, visto che gestiscono una scuola di ballo, un modo per le tre donne di rivoluzionare il mondo dal lato femminile. Lo show si incentrerà infatti sui valori delle donne e sui loro primi approcci alla vita, così come all'amore, in cui le vedremo fare le prime esperienze. Nel cast potremo trovare Sonja Gerhardt, Maria Ehrich, Claudia Michelsen, Emilia Schüle, per quanto riguarda le quattro protagoniste, a cui si aggiungono Heino Ferch eUwe Ochsenknecht, due artisti molto acclamati in Germania. Per incontrare Caterina, la matriarca di questa storia, dovremo raggiungere il 1956, Berlino. E' qui che la donna ha fondato la sua scuola di ballo, con l'obiettivo di offrire un futuro migiore alle sue tre figlie. L'unico desiderio per la donna è che le tre giovani ragazze possano trovare un marito con cui poter creare a loro volta una famiglia. Prima che la loro mano venga concessa, le tre ragazze devono sottostare alle regole rigide di Caterina, che fonda tutto su valori antichi. Helga incontra presto un giovane avvocato, Wolfgang, di cui si innamorerà perdutamente, mentre Eva continua a svolgere il suo laoro di infermiera. E' qui che conosce il suo capo, su cui inizierà a fantasticare una vita comune. Eva è infatti una pianificatrice e non ha lasciato alcun dettaglio al caso: sa che cosa vuole dalla vita. Il professor Fassbender è inoltre un buon partito. Monika sarà l'unica a non voler sottostare al volere della madre, mostrando fin da piccola un animo ribelle. Lei sarà invece affascinata dal mondo della musica e del rock and roll, che riesce a darle la spinta giusta per essere indipendente e solitaria.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1 "UNA STRANA RAGAZZA"

La prima puntata di Kudamm '56, dal titolo "Una strana ragazza", si concentrerà proprio su Caterina e sulla sua vita, per poi spostarsi sulle tre sorelle, titolo omonimo del secondo episodio, ed infine con "Ci sarà un lieto fine", che chiuderà i battenti della serie Tv. Nel primo capitolo, vederemo Monicka espulsa dalla scuola per cattiva condotta, motivo che la spingerà a ritornare a Berlino con Caterina e le sorelle. Ma gli ostacoli per la ragazza non sono finiti qua e dovrà fare presto i conti anche con lo sfratto, un evento che darà un ulteriore motivo alla madre di credere di aver fallito nell'educare Monika. Teme infatti che questo carattere così particolare non la porterà a conoscere un marito da sposare, il suo grande obbiettivo. E' questo l'unico requisito che permetterà infatti alle tre giovani donne di entrare a far parte della socità, oltre che a garantire un nome di prestigio alla stessa famiglia.

© Riproduzione Riservata.