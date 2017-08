L'ESORCISTA/ Su Rete 4 il film con Linda Blair ed Ellen Bursty (oggi, 11 agosto 2017)

il film horror nella seconda serata di Rete 4

WILLIAM FRIEDKIN ALLA REGIA

L'esorcista, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 23.10. Una pellicola che segna il capolavoro di William Friedkin che ha fatto storia nel suo genere, oltre che uno dei maggiori successi del regista americano, conosciuto non a caso come "il regista del Male". Un horror metafisico arrivato nelle sale degli Stati Uniti nel 1973, "L'Esorcista" non è al primo passaggio televisivo dato che è uno dei classici del filone hollywoodiano degli Anni Settanta.

La pellicola di Friedkin è un horror metafisico dai risvolti drammatici ed esistenziali per le tematiche affrontate, all'epoca della sua uscita spaventò non poco il pubblico e fu dichiarato "vietato ai minori" in diversi Stati. Nel cast del film spicca il personaggio della bambina posseduta dal demonio, Regan MacNeil (interpretata da Linda Blair), e al cui fianco compaiono Ellen Burstyn (la madre Chris MacNeil), Jason Miller (Padre Damien Karras) e Max von Sydow (Padre Lankester Merrin). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'ESORCISTA, ECCO LA TRAMA DEL FILM HORROR

Le vicende raccontate ne "L'Esorcista" partono con un antefatto, ambientato tra le rovine della città di Ninive (Iraq), dove Padre Lankester ritrova un statuetta che rappresenta la divinità malefica Pazuzu. Successivamente l'azione si sposta negli Stati Uniti, a Washington, dove un'attrice (Chris MacNeil) si trova per delle riprese assieme alla figlia Regan, tuttavia, nella casa dove vivono, viene evocato per errore dalla bambina proprio Pazuzu. Dopo un litigio con il marito lontano, Chris comincia a notare che Regan si comporta in modo strano, decide così di rivolgersi a dei medici che però non riescono a capire la causa del malessere e inoltre, viene a sapere della misteriosa morte del suo regista, rimasto una sera a badare a Regan in sua assenza.

Nonostante le indagini della polizia, Chris intuisce che in qualche modo è la bambina la responsabile dell'omicidio e dopo una fallimentare visita psichiatrica, si rivolge a Padre Damien Karras, un gesuita ossessionato dai sensi di colpa per la morte della madre. L'uomo è anche un esorcista e nonostante la riluttanza della donna che si dichiara atea, incontra Regan e si persuade della presenza in lei del demonio, decide così di informare i suoi superiori, chiedendo loro l'autorizzazione per procedere a un complicato esorcismo assieme proprio a padre Lankester...

