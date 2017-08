MANUEL MAGRINI/ Dall’Umbria la rivelazione della musica Jazz italiana (Vincitore Premio Lelio Luttazzi)

Manuel Magrini (YouTube)

MANUEL MAGRINI, VINCITORE PER LA CATEGORIA GIOVANI PIANISTI JAZZ

Manuel Magrini, giovane talento del jazz è il vincitore del Premio Lelio Luttazzi per la categoria "Giovani pianisti jazz". L'artista umbro è stato premiato in occasione della serata finale della manifestazione giunta alla seconda edizione e svoltasi lo scorso 28 giugno al Blue Note di Milano. L'atteso momento della premiazione sarà trasmesso in Tv questa sera, su RaiUno, in occasione della serata in prime dedicata all'ambito premio. Una grande emozione per il giovane Manuel che a 27 anni ha già raggiunto importanti traguardi professionali. Dopo il diploma al Conservatorio di Perugia, infatti, la promessa stella italiana della musica jazz è cresciuta grazie a importanti collaborazioni che lo hanno portato ad esibirsi in vari concerti sia in Italia che all'estero e ad ottenere anche importanti riconoscimenti, in ultimo il prestigioso Premio Lelio Luttazzi.

UNA CARRIERA RICCA DI RICONOSCIMENTI

La passione per la musica in Manuel Magrini è nata sin da giovanissimo essendo cresciuto in una famiglia di musicisti. Classe 1990, inizia i suoi primi studi classici presso la Scuola di Musica di Cannara (Perugia), prima di entrare nel Conservatorio nel 2003 diplomandosi dieci anni dopo con il massimo dei voti. A seguirlo nei suoi studi sono stati Maria Gabriella Rivelli, Stefano Ragni e Michele Rossetti. Sin da bambino viene travolto dal fascino della Composizione fino ad incidere due Cd: "Latte e Musica" (2004) e "Datemi un metronomo che mi misuro la febbre" (2005).

Ben presto però, Manuel resterà folgorato dalla musica jazz che deciderà di approfondirla grazie agli insegnamenti del Maestro Ramberto Ciammarughi. Negli ultimi anni sono stati importanti i riconoscimenti collezionati dal giovane musicista.

Solo in ambito jazz Manuel Magrini si è guadagnato il primo premio e un concerto nel festival “Classicoperajazz” nell'ambito del concorso musicale “Città di Assisi”. Primo premio anche come miglior solista e come miglior gruppo con il Manuel Magrini Trio al 1° premio Fara Music Jazz Live. Importante riconoscimento anche in ambito pop nell'ambito del concorso Rai Demo 2010 dove ha guadagnato il premio come strumentista e coarrangiatore nel gruppo di Tom Bangura. A partire dal 2014, Manuel entra a far parte dell’Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti del Jazz organizzata dal Teatro Puccini di Firenze, ma anche del Siena Jazz e Music Pool. In merito alle sue collaborazioni con prestigiosi musicisti, segnaliamo i nomi di Ares Tavolazzi, Ellade Bandini, Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella, Maurizio Giammarco, Massimo Manzi, John Arnold e Johnathan Kreisberg.

