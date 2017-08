MARA VENIER / Torna con Tu si que vales, i mille volti della TV: icona di stile e nonna amorevole

Mara Venier torna con Tu si que vales

La famosa "Zia" più amata dal pubblico italiano, sta per tornare al fianco di Maria De Filippi. Naturalmente stiamo parlando di Mara Venier ed ovviamente, il programma citato è "Tu si que vales", in partenza da settembre con la nuova edizione. La bionda conduttrice, con il suo carattere deciso e la dissacrante ironia è uno dei personaggi televisivi più amati in Italia ecco perché, tra le ultime indiscrezioni, pare che la si voglia nuovamente collocare in televisione anche alla domenica. L'indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale "Oggi" ed è stata scritta da Alberto Dandolo: “A Cologno Monzese si mormora che Maria De Filippi sogni di conquistare la domenica pomeriggio di Canale 5 con suo marito. In quella fascia potremmo trovare Amici seguito da Buona Domenica con Costanzo e Mara Venier”, si legge. Tutto ciò dovrebbe accadere nel 2018 e così, in attesa di scoprire se la news corrisponderà o meno alla verità, sul portale di Novella 2000, la Venier si è confidata raccontando a Giovanni Ciacci cosa succederà a breve dopo la dichiarazione shock ai microfoni di “Un giorno da pecora” riguardo il suo futuro in TV: "A dir la verità temevo di non essere riconfermata. Non avevo sentito ancora Maria, avevo ipotizzato che stessero pensando ad altri… Invece poi Maria mi ha chiamata e mi ha detto: “Ma sei matta?”. Sono stata felicissima".

Mara Venier torna con Tu si que vales: tutti i progetti lavorativi

CONDUTTRICE, NONNA E ICONA DI STILE

Per Mara Venier "Tu si que vales" è un programma molto bello che ama in particolar modo: "Il programma è molto divertente, perché è un popolare che piace sia ai grandi sia ai piccini. Io grazie a Tu si que vales sono riuscita a conquistare anche tutta quella fetta di pubblico di ragazzi e ragazzini che non mi apparteneva". Successivamente, l'intervista della conduttrice è proseguita parlando anche dell'amico e collega Massimo Giletti e del suo passaggio a La7 con "L'Arena". "Certo è curioso che una rete decida di chiudere un programma che porta così tanti ascolti, che portano a loro volta anche introiti pubblicitari molto importanti", ha confessato. In attesa di tornare in TV si gode il nipotino: "Questi nipoti sono una gioia infinita della mia vita. Claudietto non me lo aspettavo, invece è arrivato". Impegnata con la quarta collezione per Luisa Viola, Mara Venier ha confessato di essersi molto appassionata al progetto che pare avere un'ottima distribuzione con un buon riscontro anche online. Dopo un precedente mood caraibico, la conduttrice questo nuovo anno ha voluto cambiare stile: "Adesso, invece, ho strizzato l’occhio a un po’ più di eleganza. I capi sono più raffinati, e sono bellissimi i colori".

