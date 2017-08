MARIO VENUTI/ Il tour Motore di Vita fa tappa a Grottaglie (Premio Lelio Luttazzi)

Mario Venuti sarà sul palco del Premio Lelio Luttazzi

IL SUCCESSO DI CADUTO DALLE STELLE NON SI FERMA

Continua il successo per Mario Venuti, grazie al suo ultimo singolo Tutto questo mare ed al suo tour Motore di vita. Il cantante è stato infatti ospite in questi giorni del Carsica Festival, un evento dedicato alle arti a tutto tondo e promosso dal comune di Grottaglie, in Puglia. In questo suo ultimo live, Mario Venuti ha intonato le sue hit più celebri, ma anche il suo ultimo lavoro, dal singolo Caduto dalle stelle, rimasto a lungo nella vetta della classifica di Indie music like e Airplay radio indipendenti Earon. Nessuna programmazione a tavolino anche per questo suo ultimo incontro con il pubblico, data la volontà di Mario Venuti di seguire l'onda delle emozioni e degli umori, lasciandosi trasportare dalle stesse tematiche che lo hanno ispirato per la realizzazione de Il tramonto dell'Occidente, il suo penultimo album. In un'intervista a La Repubblica, il cantante ha infatti sottolineato di aver voluto scoprire con questo suo lavoro il lato più sensuale e terreno di se stesso, il corpo visto con gli occhi della musica e dell'amore.

Questa sera, venerdì 11 agosto 2017, Mario Venuti salirà sul palco del Premio Lelio Luttazzi al fianco di tanti altri big della musica italiana: l'evento sarà trasmesso su Rai 1 in prima serata. Mario Venuti è stato uno dei cantautori più applauditi al recente Deejay On Stage, che si è svolto agli inizi di agosto nel Piazzale Roma di Rimini. In questo evento, il cantante si è alternato sul palco con una delle voci femminili più in vista del momento, Baby K, che può contare attualmente sul nono disco di platino grazie ai 200 milioni di visualizzazioni ottenute con la sua Roma-Bangokok. Nel mese di luglio è stato invece il nuovo singolo di Mario Venuti, a dominare le scene radiofoniche ed a proseguire sulla scia di successo ottenuta con il precedente Caduto dalle Stelle. Domani, sabato 12 agosto, il cantante sarà invece ospite de La Notte dei Briganti. Contro tutte le Mafie, giunto alla sua quarta edizione. Il suo live, previsto per le 23.30, lo porterà sul palco al fianco della sua band per un concerto benefico.

MARIO VENUTI, LA CARRIERA PARTITA DA SIRACUSA

Mario Venuti nasce nel 1963 a Siracusa, dove vive fino agli anni dell'adolescenza, per poi trasferirsi a Catania. E' qui che nasce la sua carriera musicale, grazie alla partecipazione di molteplici cover band al fianco di Toni Carbone. Il successo per il duo avviene negli anni '80, grazie all'incontro con Luca e Gabriele Madonia ed alla successiva formazione dei Denovo.

La collaborazione fra i quattro artisti durerà fino al 1990, portando il gruppo a registrare quattro album ed un EP, oltre che a catturare l'attenzione di critica e pubblico. Mario Venuti proseguirà in seguito il suo percorso come solista, debuttando con il singolo Fortuna ed ottenendo un nuovo successo. Il 1996 è l'anno in cui l'artista conferma la propria bravura musicale, unendosi a Carmen Consoli per la scrittura del brano Amore di plastica, con cui la cantante parteciperà al Festival di Sanremo, sezione Giovani.

