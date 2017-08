MINA/ Gli apprezzamenti del rapper Mondo Marcio (Techetechetè)

Mina a Techetechetè

GLI APPREZZAMENTI DEL RAPPER MONDO MARCIO

La celeberrima cantante italiana Mina è tra i personaggi del mondo dello spettacolo a cui viene dedicata la puntata odierna di Techetechetè in onda su Rai 1, con bellissime immagine di repertorio che permettono di apprezzare le straordinarie performance di quella che è stata definita come la voce femminile italiana più bella di sempre. Un’artista straordinaria che nonostante si sia ritirata dalle scene del mondo dello spettacolo da moltissimi anni, resta molto ascoltata e seguita anche dalle giovani generazioni. La conferma in tal senso arrivano dagli apprezzamenti spesi nei suoi confronti dal rapper Mondo Marco che nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rimarcato: “Ho ascoltato fin da bambino la musica italiana e Mina è sempre stata la mia cantante preferita. Una grande artista che il mondo ci invidia. Aver collaborato con lei e Celentano è stato molto gratificante. L’album “Nella bocca della tigre” è nato dalla mia voglia di sperimentare, di fare qualcosa di rivoluzionario e Mina mi ha spinto in questo senso. È più rapper lei di molti rapper”.

MINA, BIOGRAFIA

Mina Anna Mazzini meglio conosciuta dal grande pubblico con il nome d’arte di Mina è nata a Busto Arstizio in provincia di Varese, il 25 marzo del 1940. È stata indicata da più parti come una delle cantanti italiane più grandi di tutti i tempi, nel corso della propria carriera iniziata nel 1950 ha saputo palesare numeri record. Sono infatti 115 gli album pubblicati di cui 71 in studio, 3 live, 1 colonna sonora e 40 raccolte per oltre 1500 brani incisi. Le sue vendite sono state valutate in oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. È stata anche apprezzata conduttrice televisiva con memorabili duetti e sketch che sono entrati di diritto nella storia dello spettacolo italiano, collaborando con altrettanto straordinari artisti come Ennio Morricone, Adriano Celentano, Lucio Battisti, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Riccardo Cocciante, Barbara Streisand, Aretha Franklyn e Seal. Tra i brani più amati Acqua e sale, Brivido felino, Grande grande grande, Se telefonando, Zum zum zum, Brava, Città vuota, È l’uomo per me, E se domani e Un anno d’amore.

