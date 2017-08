Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 11 agosto a LatteMiele: quali sono i segni più fortunati?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Sarà una giornata difficile per alcuni segno nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Acquario è in un momento complicato, dove non riesce a trovare via d'uscita. Si rischia di passare un ferragosto con qualche difficoltà di troppo, per questo sarebbe meglio essere tranquilli ed evitare di prendersi dei rischi nell'avventurarsi in situazioni dove non c'è grande voglia di essere partecipativi. Per la Bilancia questa è una giornata in cui sarà meglio farsi scivolare le cose di dosso, perché non sembra ci si senta al massimo. Potrebbe essere arrivato il momento per tirare le somme in qualche progetto che sembra essere fuori portata. Al momento la volontà è quella di essere attenti nella gestione degli affari e lontani dai guai. Il Cancro vive qualche disagio non facile da gestire soprattutto per quanto riguarda il campo sentimentale.

LAVORO, CANCRO CHE CRESCITA

Nonostante il Cancro non sia al massimo in questo periodo c'è l'ambito professionale che regala delle conferme interessanti. Si potrebbe scegliere di iniziare una società con qualcuno di fiducia che potrebbe portare a sorrisi non da poco. Nei prossimi mesi lo Scorpione potrebbe vedere realizzarsi dei progetti interessanti. In questo momento bisogna stare calmi ed evitare di ritrovarsi a contatto con persone che possono portare preoccupazione e grande disagio anche nel lavoro. Da settembre il Leone può avere delle svolte importanti dal punto di vista del lavoro. Si cerca sicuramente una soluzione già da ora, ma se si rimane calmi e tranquilli presto potrebbero avere delle risposte piuttosto interessanti. Al momento non c'è il coraggio di lanciarsi, ma bisogna capire che tra una ventina di giorni il vento potrebbe finalmente cambiare. Anche la Vergine esce da una crisi che dura ormai da troppo tempo. Ora è giunto il momento di essere attenti nella gestione delle risorse fisiche.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è interessante andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. La Vergine si è finalmente liberata di alcune pressioni che negli ultimi giorni hanno creato preoccupazione sotto diversi punti di vista. Bisogna essere positivi per evitare di trovarsi poi a vivere altri momenti complicati. Continua ad essere molto intrigante il segno del Leone che vive un viaggio di crescita in questo agosto assolato. Il Cancro non è più positivo come ieri, ma sta provando qualche disagio di troppo che fa venire l'ansia. L'obiettivo è di essere sempre e comunque tranquilli per evitare di aumentare i problemi. Difficoltà che avrà anche l'Ariete costretta a subire, rispetto a ieri, l'ingresso nel segno della Luna che rende tutto veramente molto complicato da gestire. Con la forza di volontà però si può riuscire davvero a fare tutto.

