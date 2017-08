PAOLO BELLI / Scala il Vesuvio in sella alla sua bicicletta (Premio Lelio Luttazzi)

Paolo Belli al Premio Lelio Luttazzi questa sera

IL CICLISMO, I CONCERTI E LA NAZIONALE CANTANTI

L'agosto 2017 si sta rivelando pieno di appuntamenti musicali, come dimostra anche la presenza dei live di Paolo Belli ad Ascoli Piceno, che stasera sarà ospite del premio Lelio Luttazzi. L'artista è stato infatti presente alla Notte dei Desideri in Piazza del Popolo, in occasione della notte bianca organizzata dal comune. L'artista prolifico si è distinto ancora una volta grazie al sound inconfondibile ed al ritmo avvolgente, due caratteristiche che il Piceno Oggi gli ha riconosciuto come doti essenziali, le sue "armi segrete" con cui è solito conquistare il pubblico. Anche il mese di luglio ha visto Paolo Belli sulla cresta dell'onda, grazie alla sua presenza al Premio Charlot per ritirare il premio destinato a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in cui il cantante riveste da tanti anni i panni di spalla.

Questa sera, venerdì 11 agosto 2017, sarà possibile invece ammirare Belli su Rai 1, grazie alla messa in onda del Premio Lelio Luttazzi. In questi giorni il nome dell'artista ha inoltre attirato l'attenzione mediatica grazie al programma previsto dalla Perdonanza Celestiniana, in cui salirà sul palco al fianco di Ermal Meta e Massimo Ranieri per un'edizione dedicata ad Amatrice ed alle vittime registrate appena un anno fa a causa del terremoto. Paolo Belli non è solo sinonimo di Ballando con le stelle o della buona musica italiana, ma anche di bicicletta e simpatia. Lo abbiamo visto infatti lo scorso mese in sella alla sua bicicletta grazie ad una diretta su Periscope e determinato a scalare il Vesuvio.

L'ex frontman dei Ladri di biciclette è infatti uno sportivo doc e non solo per la sua presenza nella nazionale Cantanti, in cui lo vediamo anche nei panni di Presidente, ma proprio per il suo amore per il mezzo a due ruote. E questo nonostante la fase iniziale della sua vita lo avesse spinto in realtà verso il pallone, a discapito di una famiglia alle spalle di soli ciclisti. La sua performance vesuviana è inoltre avvenuta in occasione del matrimonio di Achille Scudieri e Marinella Matrone, che lo hanno voluto per un concerto privato.

PAOLO BELLI, DAI LADRI DI BICICLETTE A BALLANDO CON LE STELLE

Nato nella splendida cornice di Carpi nel 1962, Paolo Belli è noto per aver fondato il gruppo Ladri di Biciclette, nome scelto in onore al film omonimo di Vittorio De Sica, la band inizialmente riproponeva brani di successo di artisti come Fred Buscaglione . Dopo aver raccolto diversi successi, fra cui le due vittorie al Festivalbar nel 1989 e l'anno successivo, con il brano Sotto questo sole, cantato con Francesco Baccini il cantante ha preferito dirigersi verso una carriera da solista, per poi dirigersi verso il mondo della televisione. La sua prima apparizione sul piccolo schermo avviene nel 2005, quando lo troviamo nei panni di co-conduttore in Torno Sabato, per poi approdare allo stesso tempo a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. La partnership con la storica conduttrice del programma dura fino ad oggi ed è proseguita anche nello spin-off dello show, intitolato Ballando con te, ma ha anche regalato a Paolo Belli una visibilità tale da portarlo sul palco di Telethon al fianco di Fabrizio Frizzi.

