POLVERE DI STELLE/ Su Rete 4 il film con Aberto Sordi e Monica Vitti (oggi, 11 agosto 2017)

Polvere di stelle, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 15.50. Un lavoro cinematografico del 1973 che è stato interpretato da due icone del cinema italiano ovvero Monica vitti e Aberto Sordi che è anche il regista del film. La coppia ha lavorato spesso insieme e sempre con grande successo, basti pensare ai film "Amore mio aiutami" uscito nel 1969, e "Io so che tu sai che io so" del 1982. I due attori, entrambi scomparsi, hanno avuto una carriera lunga e brillante ed hanno ricevuto i premi cinematografici più prestigiosi. Il film "Polvere di stelle" vanta anche la presenza di due camei eccellenti, nelle persone di due grandi della rivista, Carlo Dapporto e l'indimenticabile Wanda Osiris. In una scena ha recitato anche Alvaro Vitale, all'epoca poco più che ventenne. L'attore statunitense John Phillip Law, che nel film interpreta un marinaio americano, era già noto per aver interpretato nel 1968 il personaggio di Diabolik nel film di Mario Bava. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

POLVERE DI STELLE, COME SE LA CAVERANNO MIMMO E LA SUA COMPAGNIA?, ECCO LA TRAMA

Mimmo Adami è il direttore artistico di una compagnia di attori ed è sposato con una giovane soubrette, Dea Dani. E' il 1943, la coppia di attori gira i piccoli teatri di Roma ed insegue il successo, mentre la città vive l'occupazione tedesca, pur di non essere costretti a sciogliere la compagnia, Mimmo e Dea accettano un'offerta di lavoro poco vantaggiosa. Si tratta di allestire uno spettacolo da portare in tournée nella regione Abruzzo. Mimmo e i suoi attori si trovano a superare molti imprevisti e molte difficoltà, saranno costretti a dormire nei vagoni dei treni e a mangiare solo e sempre la stessa cosa, il castagnaccio. Girano i più piccoli teatri di provincia recitando per un numero esiguo di spettatori e puntualmente invece degli applausi incassano prese in giro e umiliazioni. Una serata la compagnia di Mimmo viene invitata a cena dal proprietario di un piccolo teatro, un certo don Ciccio Caracioni che ha mostrato di apprezzare molto le avvenenze delle ballerine.

Al termine della cena, approfittando del fatto che don Ciccio, completamente ubriaco, è caduto in un sonno profondo, la compagnia si appropria di tutte le sue provviste poi Mimmo e i suoi lasciano il teatro e scappano. Mentre si trovano a fare delle serate in alcuni piccoli centri dell'Abruzzo, in seguito ad un blitz Mimmo viene catturato e con lui tutta la sua compagnia. C'è il rischio di morire tutti ammazzati e per salvare i suoi compagni, Dea si sacrifica e cede alle lusinghe dell'ufficiale nelle cui mani è la vita sua e quella di tutti gli altri. Vengono poi imbarcati tutti su una nave diretta a Venezia ma i partigiani dirottano l'imbarcazione e arrivano a Bari.

Nel capoluogo pugliese Mimmo e sua moglie riescono ad ingraziarsi le truppe alleate ed allestiscono in loro onore piccoli spettacoli e divertenti siparietti musicali. Mimmo organizza anche una serie di spettacoli che intitolerà Stardust, ovvero "Polvere di stelle" e si esibisce nientedimeno che al teatro Petruzzelli. Finalmente per Mimmo e Dea arriva il successo tanto atteso, il loro sogno si avvera e già immaginano un futuro radioso da star del palcoscenico. Nel frattempo, Dea si invaghisce di un giovane soldato americano, John (John Phillip Law), e con lui vive una storia d'amore breve ma intensa. La notorietà di Mimmo e Dea è destinata a finire presto. Dea vuole andare negli Stati Unire con John ma scopre che il giovane è partito senza di lei. Le truppe alleate arrivano a Roma e la compagnia di Mimmo viene presto sostituita. Sulle prime Dea e suo marito pensavano di avere successo anche nella capitale ma non ricevono scritture degne di essere prese in considerazione. I principali teatri della capitale sono a disposizione soltanto di attori famosi e per Mimmo e Dea non c'è più posto. Si ritorna alla vita triste di sempre e si vive di rimpianti.

