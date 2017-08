PREMIO LELIO LUTTAZZI 2017 / Ospiti e giuria della finale. Chi saranno i vincitori?

Premio Lelio Luttazzi, la locandina dell'edizione 2017

OSPITI E PREMI, LA GIURIA DECRETERÀ I DUE VINCITORI

Va in onda stasera, per ragioni di palinsesto, la finale del Premio Lelio Luttazzi tenutasi il 28 giugno al Blue Note di Milano. Sostenuto e promosso dalla Fondazione omonima, il concorso vede schierarsi in due manche artisti giovani e giovanissimi tutti rigorosamente tra i 18 e i 30 anni. Madrina della serata, Simona Molinari, che insieme a Teo Teocoli e alla Giuria presieduta da Pippo Baudo decreteranno i due vincitori della serata. Tra i giurati, anche Rita Marcotulli, Fio Zanotti, Arisa e Paolo Giordano. Altresì ricco il parterre di ospiti: per la tv, Fabio Fazio e Rosario Fiorello; per la musica, Stefano Bollani, Renzo Arbore, Nick The Nightfly, Mosca Jazz Band, Paolo Belli, Fabrizio Moro, Amara, Roberto Vecchioni, Marco Masini, Nina Zilli, Elodie, Mario Venuti e Chiara. Il Premio Lelio Luttazzi è una produzione firmata Carlo Avarello per Isola degli Artisti. La seconda edizione del Premio ha ottenuto il benestare da parte del Presidente della Repubblica, che l'ha decorato di un'importante onorificenza. L'evento è patrocinato da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mibact, Comune di Roma, Assessorato alla Crescita Culturale e Comune di Trieste. Rappresentativo anche il sostegno da parte di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Fondazione CRTrieste e Isola degli Artisti.

ROSSANA LUTTAZZI: CONTENTA CHE LA RAI ABBIA DEVISO DI MANDARE IN ONDA L'EVNTO

La vedova Rossana Luttazzi ne ha parlato con l'ANSA: "Sono molto felice che la Rai abbia accettato di trasmettere l'evento: per me è stato particolarmente emozionante vedere i giovani che dietro le quinte canticchiavano le canzoni di Lelio, magari senza averlo mai conosciuto". La seconda edizione della manifestazione ha premiato la cantautrice Carmen Ferreri e il pianista jazz Manuel Magrini. "Lelio adorava i giovani, e quelli che abbiamo incontrato in questi sette anni di Fondazione Lelio Luttazzi non sono da sottovalutare, artisti geniali di soli 18 o 20 anni, ma anche persone educate e carine: vorrei realizzare un cd con tutti loro". Lelio Luttazzi si destreggiava bene anche sul palcoscenico: "La sua era un'altra televisione: sicuramente il bianco e nero affascina, e lo dimostra l'audience di un programma come Techetechetè. Ma c'erano anche un garbo, un'eleganza e uno stile che si sono un po' persi per strada. Ricordo i duetti di Lelio con Luciano Salce, erano discussioni di livello universitario, con un linguaggio alto che però tutte le persone seguivano e capivano. Forse oggi solo Fabio Fazio e Marco Liorni hanno quella capacità di parlare senza urlare".

© Riproduzione Riservata.