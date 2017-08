RAY/ Su Iris il film con Jamie Foxx e Kerry Washington (oggi, 11 agosto 2017)

il film drammatico per la prima serata di Iris

Ray, il film in onda su Iris oggi, venerdì 11 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere dramamtica che è stata prodotta nel 2004 per la regia di Taylor Hackford ed è incentrata sulla biografia del cantante e musicista statunitense Ray Charles. Il protagonista della pellicola è l'attore Jamie Foxx, che interpreta Charles, in un cast quasi interamente afroamericano che comprende anche Regina King, Kerry Washington e Clifton Powell. La scrittura del film fu presa a carico dallo stesso Taylor Hackford, che ne compose la sceneggiatura insieme qa James L. White, che ha fornito supporto su alcune vicende della vita e della carriera del grande Ray Charles. Le musiche del film invece, videro la collaborazione del compositore Craig Armstrong (comporrà le musiche anche per Il Grande Gatsby con Di Caprio e Snowden di Oliver Stone) accanto a quelle dello stesso Charles, prese dal suo lungo repertorio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

Siamo nel 1930, ad Albany, in una piantagione al confine tra Georgia e Florida, nasce nel 1930 Ray Charles Robinson. Il padre, un meccanico tuttofare per la manutenzione delle ferrovie, in realtà non sposò mai la madre, Aretha Williams, ma ebbe altre famiglie e difatti abbandonò quella di Charles quando questi era ancora bambino. Dai 5 anni in poi, oltre a soffrire una vita dura e difficile dal punto di vista affettivo, il piccolo Ray inizia ad accusare problemi alla vista sempre più allarmanti, fino a quando essa non viene persa del tutto fra i 6 e i 7 anni. Il coraggio della madre, però, e la forte fiducia nella passione e nel talento quasi innaturale del suo unico figlio (l'altro era annegato tragicamente da bambino nel bucato), consentono a Ray di iniziare a fare esperienza nel mondo della musica e di cercare la propria strada senza dover pensare al futuro della famiglia. Pochi mesi dopo l'acutizzarsi della malattia, infatti, Charles fu mandato in una scuola per ciechi e sordi del nord della Florida, dove potè ricevere la giusta attenzione e legarsi in maniera istintiva alla musica, in particolare al pianoforte. Dopo la prematura scomparsa della madre, Charles, ancora adolescente, si trasferisce a Jacksonville, uno dei principali centri dello stato della Florida, dove riceve l'accoglienza di alcuni amici di famiglia ed inizia a suonare il pianoforte per alcuni piccoli gruppi locali. Quando la Atlantic Records gli commissiona i primi lavori da solista, Ray Charles riesce a dare una svolta alla carriera, contrariamente agli studi fatti da bambino, che gli avevano inculcato soltanto le basi della musica classica, Charles fonde nei suoi primi lavori tutto ciò che sente alla radio, producendo uno stile già personalissimo che fonde gospel, jazz, soul e tutti i sottogeneri della musica afroamericana. Partono i primi tour nel sud degli Stati Uniti ed il successo si trasforma in fama internazionale con la pubblicazione del singolo What'd say, nel 1959, il resto è storia.

