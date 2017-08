RITA MARCOTULLI/ Il ricordo di Pino Daniele (Premio Lelio Luttazzi)

Rita Marcotulli

QUELL'OMAGGIO AL JAZZ

Stasera 11 agosto Rai Uno manda in onda la registrazione della finale del Premio Lelio Luttazzi che si è tenuta il 28 giugno. Sono tantissimi gli artisti a salire sul palco in questa serata condotta da Teo Teocoli e Simona Molinari e che vedrà esibirsi, tra gli altri, Elodie, Arisa e Roberto Vecchioni. Anche Rita Marcotulli è una delle star che allieterà il pubblico. La Marcotulli sta vivendo un'estate fatta al 100% di musica. Infatti, sta partecipando alle principali kermesse dedicate al mondo del jazz, come il Nora Jazz o il Jazz Di Vino, sempre accompagnata dalla batteria e dalla voce di Israel Varela. Il concerto, in questo caso, si è tenuto in una location veramente suggestiva e cioè il castello di Oriolo. La Marcotulli è sempre stata attiva in campo musicale e ha ricevuto anche diversi riconoscimenti ai David di Donatello grazie alle sue sue collaborazioni per le colonne sonore come per Basilicata coast to coast.

RITA MARCOTULLI, "QUANTO MI MANCA PINO!"

Rita Marcotulli, nel corso dei suoi concerti dedicati al Jazz e che la porteranno in giro per tutta l'estate, omaggerà sicuramente uno dei suoi più vecchi amici e collaboratori e cioè Pino Daniele. Circa un anno fa, la donna ha rilasciato un'interessante intervista a Storie.it in cui ha parlato del suo legame con Pino Daniele. "Ho incontrato Pino per la prima volta nel 1990[...]Suonare con Pino è stata una delle esperienze più importanti della mia vita, non solo dal punto di vista musicale ma anche umano." La Marcotulli ha ammesso come tra loro due ci fosse molta sintonia e di sentirne la mancanza. Deve molto a lui, con il quale condivideva l'amore per il jazz. Per ogni omaggio al cantautore, la Marcotulli ha rivelato di aver sempre scoperto qualcosa di nuovo su di lui. "Ha scritto così tanta roba magnifica che è difficile davvero scegliere".

