ROBERTO VECCHIONI/ Tra letteratura e musica (Premio Luttazzi)

Roberto Vecchioni è uno dei cantanti che ha presenziato al Premio Lelio Luttazzi, insieme a Elodie, Nina Zilli, Arisa, Fabrizio Moro e Marco Masini. Blue Note e Raiuno si sono uniti per dare vita a uno spettacolo unico condotto da Simona Molinari e Teo Teocoli e che ha ricordato Lelio Luttazzi. Pippo Baudo ha parlato di lui come di un presentatore e ballerino con la classe di Fred Astaire e potremmo rivivere i suoi successi grazie agli ospiti. Roberto Vecchioni, oltre ad aver preso parte a questa manifestazione, sta vivendo veramente un periodo d'oro dato che è in un tour con La vita si ama, tratto dal romanzo omonimo edito da Einaudi e arricchito dal lavoro Canzoni per i figli. In questa occasione, Roberto Vecchionia alterna grandi classici e brani recenti per allietare il pubblico e raccontare un dialogo interrotto con i propri figli, la vita e quella sua volontà di non arrendersi mai ma di mettersi continuamente in gioco superando i suoi limiti e le sue convinzioni.

Roberto Vecchioni ha recentemente rilasciato una interessante intervista a Rai News in cui ha parlato del suo amore per i figli e della vita. "L'amore per i figli è imperituro, è una questione di anima" ha detto. Il libro e il disco stanno crescendo in modo parallelo e il cantante ha ammesso di non aspettarselo minimamente, come per la vittoria di Sanremo. "Io sono un padre anziano, ora anche nonno. E oggi vive l'insicurezza di come educare i figli, cerca di essere una figura presente ma sbaglia sempre" ha continuato. Vecchioni ha confessato di non essere un padre amicone, ma di aiutare i figli ad affrontare le cose veramente orribili. Vecchioni, a distanza di anni, dimostra ancora la stessa passione per il mondo dell'arte e ha rivelato come non riesca a stare fermo a un'unica forma ma di aver bisogno di sperimentare, unendo musica e letteratura e che tutto questo contribuisce a non rendere la vita piatta.

