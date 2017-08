ROSAMUNDE PILCHER: UNA STORIA COMPLICATA / Il film in primato su Canale 5 con Stephanie Japp (11 agosto)

Rosamunde Pilcher: una storia complicata in prima tv su Canale5

IL CAST DEL FILM

Rosamunde Pilcher: una storia complicata è un film per la televisione del e sarà trasmesso in prima serata oggi,11 agosto da Canale 5 alle ore 21.10. La pellicola di genere drammatico e sentimentale è stata diretta da Stefan Bartmann, che ha diretto altri due film della saga televisiva dedicata ai romanzi di Rosamunde Pilcher, Paradiso Rubato e la serie La nave dei sogni. La sceneggiatura è stata scritta da: Martin Wilke e Silke Morgenroth. Gli attori protagonisti sono: Stephanie Japp, attrice televisiva nota al pubblico tedesco soprattutto per il suo ruolo nella serie Hinter Gittern – Der Frauenknast, Michael Roll, Kristina Dörfer, Christine Mayn, ed Anthony Houghton. Il film del 2013 verrà trasmesso in prima visione.

ROSAMUNDE PITCHER: UNA STORIA COMPLICATA, LA TRAMA

Dana Clark è una donna di mezza età sposata con il pilota Bruce e madre di due adolescenti, Tilda e Lily. Un giorno alla donna viene comunicata la tragica scomparsa del marito, morto durante una spedizione di soccorso. La donna, visibilmente sconvolta dall'accaduto, accusa senza mezzi termini la compagnia aerea di soccorso per cui lavorava il marito e i supervisori licenziano Ray, il capo di Bruce, responsabile dei turni. L'uomo decide di affrontare la vedova anche per raccontarle la verità sull'accaduto e per riportarle la fede nuziale del marito. L'uomo l'aveva persa poche ore prima del volo in una partita a poker e la missione cui aveva partecipato e poi finita con un disastro in mare non era prevista dai piani di volo. Nonostante l'innocenza dalle accuse che gli sono state rivolte, Ray non racconta la verità a Dana, per lasciarle un bel ricordo del marito. Il primo incontro tra i due è inaspettato, Dana è in difficoltà con la macchina e Ray la soccorre. L'uomo si invaghisce all'istante della donna, senza sapere che è la moglie di Bruce e la responsabile del suo licenziamento. L'uomo quando scopre la verità decide di allontanarsi dall'amata senza confessarle il segreto del marito. Nel frattempo passa un anno Dana nonostante l'interesse amoroso per il misterioso Ray non si rassegna a volere giustizia per il marito e cita in causa la compagnia aerea di Lord Bingford. Questo crea una situazione imbarazzante per la figlia Tilda, che nel frattempo è entrata a lavorare nella compagnia e si è innamorata di Otis, il nipote dell'imprenditore. Ad un passo dallo scoprire la verità Ray e Dana si ricongiungeranno, questa volta senza nessun segreto e bugia. L'uomo dirà alla donna che ama la verità sul viaggio di Bruce e i due, chiarite le divergenze, cercheranno di andare avanti insieme con le loro vite.

