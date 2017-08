SEGRETI / Michelle Pfeiffer, Jessica Lange e Michelle Williams un cast di star nel film su Canale5 (11 agosto)

Segreti, con Jessica Lange e MIchelle Pfeiffer, questa sera su Canale 5

ANCHE COLIN FIRTH NEL CAST DEL FILM

Per la seconda serata di venerdì 11 agosto Canale 5 propone il film drammatico Segreti, appuntamento alle 23.30. La pellicola, uscita nel 1997 è stata diretta dalla regista australiana Jocelyn Moorhouse recentemente tornata sul grande schermo con The Dressmaker - Il diavolo è tornato, dove dirige Kate Winslet e Judy Davis. La sceneggiatura è di Laura Jones, che ha lavorato sul soggetto del libro di Jane Smiley. Il film vanta un cast di primo ordine, infatti, gli attori protagonisti sono: i premi Oscar Jessica Lange (Tootsie e Blue Sky), Jason Robards e Colin Firth (il discorso del re) ; le pluri-nominate agli Academy Michelle Pfeiffer e Michelle Williams; Jennifer Jason Leigh recentemente vista in The Hateful Eight di di Quentin Tarantino e Keith Carradine, membro della celebre famiglia di attori.

SEGRETI, LA STORIA DI TRE SORELLE E DELL’ANZIANO PADRE

Larry Cook è un anziano agricoltore dell'Iowa, da diverso tempo vedovo. L'uomo prima di morire vuole mettere a posto i suoi affari e richiama nella casa di famiglia le sue tre figlie: Rose, Ginny e Caroline. L'idea dell'uomo è quella di dividere i mille acri di terra che possiede in parti uguali anche se se bene che le figlie non potranno mai affrontare il duro lavoro dei campi da sole. Rose e Ginny sono entrambe sposate ma solo la prima ha avuto dei figli, la minore delle sorelle non si è mai sposata ed ha abbandonato da anni l'Iowa per dedicarsi alla carriera forense. Ginny e Rose accettano con malumore l'offerta del padre, le due donne non si sono mai allontanate dalla zona e insieme ai rispettivi mariti Ty Smith e Peter Lewis hanno continuato a lavorare nell'agricoltura. Il padre, una sera, molto adirato con le due figlie rinfaccia loro di essere stato abbandonato dopo la morte della madre e questo fa scattare in Rose una crisi molto profonda. La donna trova, dopo anni, la forza per confessare alla sorella maggiore di essere stata abusata dal padre quando era ancora una bambina. Larry per ripicca nei confronti delle figlie decide di estrometterle dal testamento e di lasciare tutto alla disinteressata Caroline. L'unica possibilità per Ginny e Rose di ottenere quanto spetta loro è quello di dichiarare il padre incapace di intendere e di volere e di citarlo in tribunale. Tutto questo porta al rientro nella fattoria di famiglia anche di Caroline. Nel frattempo Rose rimane vedova, una sera il marito Peter, particolarmente ubriaco, ha un incidente in macchina. La donna allora si avvicina a Jess, il giovane figlio di Arnold Clark, proprietario della fattoria adiacente. La donna non sa che il ragazzo ha anche una relazione con Ginny. La due sorelle si confrontano sul tradimento solo dopo tempo ma i segreti non sono finiti, dopo anni anche Ginny trova la forza per confessare di essere stata violentata in tenere età dal padre. Solo quanto tutti i segreti escono allo scoperto le tre sorelle riusciranno a trovare la forza per andare avanti nella loro vita lontano dalla fattoria e dal soffocante padre.

