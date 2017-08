SIMONA MOLINARI/ ll ricordo di Ella Fizgerald (Premio Lelio Luttazzi)

Lelio Luttazzi

QUELLA PASSIONE PER IL JAZZ

Simona Molinari si esibirà sul palco del Premio Lelio Luttazzi, nella finale che Rai Uno trasmesse stasera 11 agosto. L'evento vuole ricordare il grande compositore, ballerino e presentatore e sarà un'occasione per vedere all'opera numerose star come Roberto Vecchioni, Elodie e molti altri. Simona Molinari sarà una ddelle stelle che incanterà la platea con le sue melodie e la cantante sta vivendo un periodo molto fortunato. Recentemente, in un'intervista rilasciata a Rai New 24, la Molinari ha parlato di sè e dell'inzio della sua carriera, ponendo l'accento sul mondo del jazz si cui sarebbe sempre stata appasionata dopo aver sentito intepretare il brano Mister Paganini. Oggi, la Molinari è apprezzatissima come cantante del genere. Qualche tempo fa, la Molinari ha partecipato anche all'evento Bella per te, Bigazzi dove ha cantante Un'apertura d'ali, facendola apprezzare da moltissime persone. La Molinari, inoltre, ha riservato anche un particolare omaggio alla sua cantante preferita, Ella Fizgerald.

SIMONA MOLINARI, IL SUO IMPEGNO PER I TERREMOTATI

Il 5 agosto Simona Molinari ha tenuto un concerto a Piazzale Re Astolfo a Carpi per la 22esima edizione del Festival Mundus. Insieme a lei, sul palco anche Mauro Ottolini, Fabio Colella, Fabrizio Pierleoni, Gian Piero Lo Piccolo e Claudio Filippini. Con Loving Ella, la Molinari ha voluto dare il suo contributo per il ricordi della regina del jazz che ha influenzato i suoi studi e la sua formazione. Non sono mancati accenni anche alla biografia di Ella. Infatti, la cantante ha ricordato i suoi amori, la malattia, le passioni in quello che è stato un vero e proprio viaggio di scoperta. Oltre a questa celebrazione, Simona Molinari non anche interpretato le canzoni che l'hanno portata al successo. Da sempre, inoltre, la Molinari è attiva nella beneficienza e dopo il terremoto de L'Aquila è sempre stata in prima linea per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni terremotate.

