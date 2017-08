STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Rosamunde Pilcher: Una storia complicata (venerdì, 11 agosto 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, venerdì 11 agosto 2017, il palinsesto Mediaset di appresta ad essere ricco e vario con i suoi programmi che come sempre riesce ad entrare nel cuore dei suoi telespettatori. Su Canale 5 va, infatti, in onda un film delle serie Rosamunde Pilcher, in seconda serata il film Segreti. All'insegna della comicità i film su Italia 1, si comincia con E io non pago e si prosegue con Fantozzi. Rete 4 propone l'attualità con Il terzo indizio in prima serata e il film L'esorcista in seconda serata. Su La5 è la sera dedicata a Il diario di Bridget Jones. Mediaset Extra propone Sarabanda junior. In onda su Iris invece, il film Ray. Italia 2 propone il film Stay Alive. Top Crime manda in onda la quinta puntata della serie I delitti del lago e su Boing vanno in onda le peripezie di Adventure time. Ma vediamo nel dettaglio adesso la trama del film.

Una storia complicata è il tema del film della saga Rosamunde Pilcher, in onda in prima serata su Canale 5, Dana è decisa a vendicare la morte del marito denunciando la compagnia per la quale lavorava, a farne le spese Ray, che però nella realtà è innocente. Deciso a dirle la verità, tra Dana e Ray le cose si complicheranno. In seconda serata il film Segreti, la morte del padre e la dividisione della fattoria costringerà quattro sorelle a rivedersi e affrontare la realtà della loro infanzia. Su Italia 1 il film E io non pago, protagonista un certo Remo Signorelli, evasore fiscale, e la Sardegna con ricchi vacanzieri e locali alla moda. In seconda serata va in onda Fantozzi - Il ritorno, il ragioniere viene rimandato giù sulla terra dal paradiso che è sovrappopolato, ma avrà un compito speciale. Su Rete 4 viene trasmessa l'attualità con Il terzo indizio, il programma dedicato ai casi di cronaca più eclatanti, a seguire in seconda serata il film L'esorcista, la dodicenne Regan MacNeil e i suoi squilibri sono protagonisti dell'esorcismo più famoso del cinema.

Su La5 la trentaduenne Bridget Jones, decide di riprendere in mano la sua vita nell'ormai cult Il diario di Bridget Jones. Mediaset Extra ripropone una puntata speciale del music game Sarabanda, protagonisti in questa serata sono i ragazzi. Iris propone il film Ray, basato sulla biografia di Ray Charles, dalla nascita ad Albany ripercorrendo tutte le tappe della sua vita privata e della sua carriera. In onda su Italia 2 il film Stay Alive, alcuni ragazzi giocano a un videogame chiamato "Stay Alive", quando il loro personaggio nel gioco muore uno dei giocatori viene assassinato nello stesso modo, comincerà per loro la paura reale. Nella quinta puntata della miniserie I delitti del lago, Chloè viene tratta in salvo e trasportata immediatamente in ospedale, indebolita, ma viva, si dovrà indagare su quanto accaduto. Finn, dodicenne, e Jake, un cane magico, protagonisti di Adventure time ci terranno compagnia con il loro discorsi no-sense su Boing.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:11, Rosamunde Pilcher: una storia complicata, film

Ore 23:31, Segreti, film

Italia 1 ore 21:15, E io non pago, film

Ore 23:25, Fantozzi - Il ritorno, film

Rete 4 ore 21:15, Il terzo indizio, attualità

Ore 23:14, L'esorcista. film

La5 ore 21:10, Il diario di Bridget Jones, film

Mediaset Extra ore 21:15, Sarabanda - Junior, gioco

Iris ore 21:00, Ray, film

Italia 2 ore 21:10, Stay alive, film

Top Crime ore 21:10, I delitti del lago - 5a puntata, miniserie

Boing ore 21:20, Adventure Time, cartoni

