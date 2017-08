STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Premio Lelio Luttazzi (venerdì, 11 agosto 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, venerdì 11 agosto 2017, ampia scelta di programmi sulle reti Rai pronta a soddisfare ogni esigenza dei telespettatori. Ma vediamo insieme cosa ci attende sui vari canali. Rai 1 dedica la sua prima serata a Premio Lelio Luttazzi dove verranno scoperti nuovi talenti della musica italiana, Rai 2 continua a mandare in onda gli svolgimenti dei Campionati Mondiali di atletica leggera mentre Rai 3 manda in onda la prima di tre puntate della mini serie Una starada verso il domani Kudamm '56. Sul resto dei canali Rai, vengono trasmessi una serie tv su Rai 4 dal titolo CSI:Cyber, il programma culturale su Rai 5 The Story of Film e un film di genere commedia su Rai Movie dal titolo The Wedding Party - Un matrimonio con sorpresa, infine, su Rai Premium viene trasmessa la serie tv E' arrivata la felicità. Ma dopo questa breve sintesi, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

In prima serata, Rai Uno propone la seconda edizione del Premio Lelio Luttazzi, in collaborazione con Isola degli Artisti e in memoria del grande compositore, il concorso si pone l'obiettivo di scoprire nuovi talenti della musica italiana regalando uno spettacolo unico e sensazionale ai suoi telespettatori. L'attenzione è puntata anche su Londra (Gran Bretagna) lì dove si stanno svolgendo i Campionati Mondiali di atletica leggera. Rai Due, infatti, trasmette in diretta le ultime gare che porteranno alla chiusura dei Mondiali prevista per il 13 agosto 2017. In onda la finale lancio del martello (maschile), a seguire la finale 3000m siepi (femminile) e la finale 200m (femminile), con l'eventuale partecipazione rispettivamente degli italiani Marco Lingua e Simone Falloni, Francesca Bertoni, Gloria Hooper e Irene Siragusa.

Su Rai Tre sarà trasmessa la prima delle tre puntate della miniserie Una strada verso il domani Kudamm '56. E' ambientata nella Berlino degli anni '50, una città che sta cercando di superare le limitazioni della guerra e di proiettarsi verso una società moderna. Nonostante ciò sembra difficile allontanarsi dalle convenzioni sociale. La protagonista Caterina Shollack, vedova di guerra, apre una scuola di ballo per garantire alle tre figlie un futuro, è proprio grazie all'espressione di questa meravigliosa arte che la figlia minore, Monica, riesce a ribellarsi alle convenzioni della società in cui vivono. Per gli appassionati dell'investigazione, la Rai non fa mancare il suo intrattenimento.

Su Rai Quattro va in onda CSI:Cyber. La Cyber Crime Investigation è diretta dall'agente speciale Avery Ryan che, in collaborazione con l'agente speciale Elijah Mundo, si occupa di casi legati al mondo del Web e dei crimini ad esso legati. Rai Cinque propone in prima serata il documentario The story of film, in onda da giugno tutti i venerdì in prima serata. Un viaggio attraverso le tappe dell'innovazione cinematografica, tra interviste, immagini di repertorio e spezzoni di film, il produttore e critico Cousins viaggia dai Lumière ad oggi. Rai Movie propone la commedia The Wedding Party-Un matrimonio con sorpresa. Regan, l'ex reginetta della scuola alla notizia che quella compagna del suo gruppo che ai tempi del liceo era l'emarginata stia per sposarsi le suscita grande invidia. Pertanto, infastidita dalla possibilità di non avere il primato in materia, la notte prima delle nozze creerà situazioni imbarazzanti con l'aiuto delle altre due amiche di gruppo.

Se, invece, cari telesèpettatori avete intenzione di trascorrere una serata all'insegna del romanticismo, sintonizzatevi su Rai Premium, dove andrà in onda E' arrivata la felicità. Le avventure della coppia Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria nei panni di Angelica e Orlando. Una fiction sentimentale che racconta la ricerca della felicità in ambito familiare e amoroso allieterà la prima serata, senza però farsi mancare qualche piccola complicazione.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Premio Lelio Luttazzi, musica

Rai Due ore 21.05 Atletica Leggera: Campionati Mondiali 2017, sport

Rai Tre ore 21.15 Una strada verso il domani Kudamm '56, serie TV drammatico

Rai Quattro ore 21.05 CSI:Cyber, serie TV poliziesco/drammatico

Rai Cinque ore 21.15 The Story of Film, doc. cultura

Rai Movie ore 21.10 The Wedding Party - Un matrimonio con sorpresa, commedia

Rai Premium ore 21.20 E' arrivata la felicità, serie TV commedia romantica.

