STEFANO DE MARTINO/ News: dopo i tira e molla con Belen ed Emma, il ballerino trova il vero amore

Stefano De Martino, News

Il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini finalmente ha immortalato lo scatto che tutti aspettavano: il bacio tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. La coppia è ormai una certezza e anche se la foto potrebbe trarre in inganno, nessuno dei due ha smentito l'indiscrezione. Stefano infatti, nel corso dei mesi ha sempre voluto mettere da parte i rumors che lo volevano prima legato nuovamente a Belen, poi ad Emma Marrone, Elena D'Amario e tante altre donne del mondo dello spettacolo. Belen ed Emma però, senza nulla togliere alle altre fanciulle, da sempre sono i nomi più ricorrenti. Il terzetto infatti, sembrava intrappolato in una puntata di "Beautiful". Confessatelo, sarà capitato a tutti di chiedersi come mai la famiglia Forrester, pur abitando a Los Angeles, creasse storie d'amore ed intrighi solo tra le quattro mura di casa, no? Ecco, Stefano, Belen ed Emma sembravano in qualche modo accomunati dallo stesso ironico destino. Dopo la rottura prima con Emma e poi con Belen (divorzio compreso), per forza di cose al campano hanno sempre attribuito ritorni di fiamma, prima con l'una e poi con l'altra. Belen e Stefano tra le altre cose, sono genitori del piccolo Santiago e quindi legati per sempre dal figlio che più di chiunque altro gli riempie il cuore.

STEFANO DE MARTINO, NEWS 11 AGOSTO

CON GILDA E' VERO AMORE

I tre inoltre, hanno avuto spesso l'occasione di dovere lavorare insieme e quindi, per forza di cose si sono dovuti adattare. Emma e Stefano infatti, in più di una occasione hanno lavorato fianco a fianco ad Amici mentre con Belen è capitato prima durante "Pequenos Gigantes" e poi nel corso di "Selfie - Le cose cambiano". Proprio per quanto riguarda il secondo programma, in una occasione Simona Ventura ha perfino dichiarato che secondo lei Belen provasse ancora dei sentimenti di amore per Stefano. Nonostante i tira e molla o presunti tali, il danzatore campano con la faccia da scugnizzo ha conosciuto in quel di Ibiza l'affascinante fashion blogger e secondo indiscrezioni, ha immediatamente perso la testa per lei. Le notizie di gossip, oltre che da "Chi" sono anche arrivate da "Spy", settimanale sempre diretto da Alfonso Signorini.

La rivista, confermando il colpo di fulmine, ha anche affermato che i due per viversi al meglio hanno voluto recarsi in Piemonte per passare alcuni giorni insieme all'interno di un lussuoso resort. Nel frattempo, Gilda Ambrosio è diventata ufficialmente la donna più invidiata d'Italia. Classe 1992, la ragazza proviene da Napoli ma vive e lavora a Milano dove ha co-fondato insieme a Giorgia Tordini un fortunato brand di moda. Grande amica di Chiara Ferragni, ha alle spalle una passata relazione d'amore con Andrea Rosso, il figlio del patron della Diesel Renzo Rosso.

