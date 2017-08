Sara Affi Fella e Nicola Panico/ Dopo Temptation Island, il matrimonio: l'annuncio e l'attacco a Melchiorre

Sara e Nicola a Temptation Island 2017

Sono pronti a convolare in matrimonio Sara Affi Fella e Nicola Panico. La coppia, un mese e mezzo dopo la partecipazione a Temptation Island 2017, ha superato il peggio ed è tornata insieme e oggi pensa al grande passo. Molti gli step superati prima di arrivare a questa decisione, come Sara e Nicola raccontano nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Mio in edicola questa settimana. Dopo aver ripercorso le tappe di questa avventura televisiva, Sara dichiara di essere stata coerente con se stessa nell'aver preso ogni sua decisione: "Non ho cambiato idea, sono stata coerente. Già dal secondo falò dicevo che quello che stavo vedendo non era il ragazzo che poteva stare accanto a me - racconta Sara - allora sono uscita da sola. Io e lui poi siamo tornati insieme, ma dopo un mesa da Temptation".

SARA E NICOLA, DA TEMPTATION ISLAND 2017 ALLE NOZZE

LA RISPOSTA AD ANDREA MELCHIORRE

Una scelta che comunque a molti telespettatori non è piaciuta, così come non è piaciuta ad Andrea Melchiorre, tentatore che si è molto avvicinato alla Affi Fella e che, dopo Temptation, ha lanciato alla coppia la frecciatina "Cornuti e felici". "Per me è incommentabile. È stato un post infelice, poteva risparmiarselo - ha dichiarato Nicola, e ancora - Lo reputavo una persona intelligente". Anche a Sara però non è piaciuta la frase di Andrea, tanto che gli risponde: "Non è che prima mi puoi dire che sono cornuta e sono contenta e poi mi augura tanta felicità. È un po' incoerente!". Dopo un mese di crisi, tra alti e bassi, la coppia ha ritrovato la serenità che cercava da tempo, tanto da pensare - dopo 5 anni insieme - alle nozze.

