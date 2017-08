Sara Sampaio e Oliver Ripley/ Ad Ibizia l'angelo di Victoria's Secret spicca il volo

Sara Sampaio, Instagram

Italia, Ibiza e chi più ne ha, più ne metta. Anche gli angeli di Victoria's Secret hanno modo di andare in vacanza e la bella Sara Sampasio se le sta godendo al meglio. Il suo profilo Instagram è tappezzato di orizzonti magnifici, di spiaggia, mare e anche di foto del suo bel fidanzato, Oliver Ripley, che è con lei proprio alle Baleari in questi giorni. I due sono inseparabili e più affiatati che mai tanto che, tra un bagno e una coccola, hanno modo di posare per alcuni scatti da condividere con i fan. La modella portoghese di Victoria's Secret si rilassa sotto il sole delle Baleari con il fidanzato Oliver Ripley con il quale condivide la sua vita ormai da oltre due anni ma i fortunati vacanzieri che si trovano a Ibiza in questi giorni hanno avuto modo di vedere Sara dal vivo e non solo.

SARA SAMPASIO SEGUE LE ORME DEGLI ALTRI ANGELI E SBARCA ALLE BALEARI

ESTATE IN BARCA PER LA MODELLA E IL BUSINESS MAN

A quanto pare, gli angeli amano le Baleari e nei giorni scorsi sono state avvistate anche le colleghe di Sara, Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart. La modella ha seguito le orme degli altri angeli portando con sé il suo fidanzato e sbarcando sull'isola ormai da qualche giorno. A quanto pare i due rimarranno per Ferragosto ma staranno alla larga da spiagge affollate e curiosi visto che hanno deciso di passare le vacanze in barcatra tuffi, baci appassionati e scatti da condividere sui social o, magari, rubati da qualche fortunato paparazzo. La modella e il business man al momento sono rimasti lontani dal gossip, ma l'estate è ancora lunga, riusciranno a farlo ancora?

© Riproduzione Riservata.