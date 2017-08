Terzo Indizio/ In replica le 4 puntate condotte da Alessandra Viero: Melania Rea e Salvatore Parolisi

Terzo Indizio

Un racconto struggente che gli italiani che seguono la cronaca conoscono bene. Una dolce moglie e un "premuroso" marito che vedono la loro vita sconvolta durante una gita in montagna. Melania Rea e Salvatore Parolisi sono i protagonisti della terribile storia che questa sera sarà raccontata a Terzo Indizio. Dopo le repliche relative all'ultima stagione, quella condotta da Barbara De Rossi, i fan dello spin off di Quarto Grado, potranno vedere quella con Alessandra Viero andata in onda nel maggio del 2016. Quattro puntate per questa edizione che andrà in onda a partire da oggi, 11 agosto, nel prime time di Rete4 raccontando proprio la storia di Melania Rea e del suo omicidio avvenuto per mano del marito, Salvatore Parolisi, nonché padre della sua bambina, adesso affidata alle cure dei nonni materni.

TERZO INDIZIO RIPARTE DA MELANIA REA E SALVATORE PAROLISI

LE REPLICHE DELLA STAGIONE CONDOTTA DA ALESSANDRA VIERO

La giornalista terrà il timone del programma nato da una costola di Quarto Grado, attualmente in mano a Gianluigi Nuzzi, portandoci lungo il viale dei ricordi dritti dritti all'efferato e violento omicidio di Melania Rea forse finita così per aver scoperto l'ennesimo tradimento da parte del marito e pronta a lasciarlo e tornare a casa sua. Un matrimonio da favola, un sogno che si avvera per poi diventare un incubo, quando l'amore prende una piega che non ti aspetti e rovina la tua vita per sempre. Sotto la lente finiranno il caso del suo omicidio, il possibile movente e anche il lungo processo che ne è scaturito e che ha visto Salvatore Parolisi condannato. L'appuntamento è per questa sera ma nella sezione video Mediaset, la puntata è già disponibile cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.