UNA STRADA VERSO IL DOMANI - KU'DAMM 56/ Su Rai 3 la storia di Monika, antesignana della lotta femminista

LA SERIE

Una strada verso il domani - Ku'damm 56 è una miniserie televisiva tedesca prodotta da Nico Hofmann, Benjamin Benedict e Marc Lepetit per ZDF. Gli episodi – tre in tutto – sono stati trasmessi nel marzo del 2016 sulla tv pubblica tedesca. La miniserie è ambientata nella Germania del dopoguerra, e racconta le vicende di quattro gentildonne – una madre e tre figlie – alle prese con i primi sentori della lotta femminista. Nel primo episodio, dal titolo Una strana ragazza (Lieben – aber wie?), Caterina Schöllack viene presentata come una donna arida e ligia al dovere, impegnata com'è nell'amministrare la scuola di ballo di cui è unica titolare. Il suo obiettivo è quello di assicurare alle sue tre figlie la migliore opportunità possibile, facendo sì che le tre sposino un buon partito. E se Eva ed Helga – questi i nomi delle due figlie maggiori – sono ben disposte ad assecondarla, lo stesso non vale per Monika, ragazza dall'animo naturalmente ribelle che avrà il coraggio di ribellarsi.

LE ANTICIPAZIONI UNA STRADA VERSO IL DOMANI - KU'DAMM 56

Le tre sorelle stanno facendo del loro meglio per rispettare le aspettative della madre: Helga ha sposato l'avvocato Wolfgang von Boost, e l'infermiera Eva ha pianificato ogni dettaglio del suo futuro, compreso il progetto di sposare il professor Fassbender. Ma l'idea del matrimonio non alletta affatto Monika, la più piccola delle tre, che pare aver già trovato la sua strada. Monika è un'ottima ballerina di rock 'n' roll: lo ha dimostrato in più occasioni esibendosi nella scuola di ballo della madre, sotto gli occhi stupefatti di decine di spettatori. Caterina, tuttavia, non asseconda affatto la sua inclinazione, insistendo anzi affinché la figlia si sistemi. Il ballo rappresenterà il giusto pretesto per ribellarsi alle convenzioni, prima per Monika, poi per Eva ed Helga. Una storia di emancipazione tutta al femminile, dunque, magistralmente portata in scena dal regista Sven Bohse. Appuntamento a venerdì 11 per il primo episodio in onda su Rai 3.