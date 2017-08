UNA VITA / Anticipazioni puntata 11 agosto: Teresa e Mauro amanti? Humildad scopre tutto

Una Vita

Ultima puntata di Una Vita prima della pausa estiva. Prima di congedarsi dal pubblico di canale 5 per le vacanze, le brutte sorprese non sono finte. Teresa, dopo aver deciso di restare a vivere con Celia e Felipe per seguire da vicino l’orfanotrofio, deve fare i conti con i problemi di cuore. Mauro, infatti, nonostante sia sposato con Humildad, non è riuscito a dimenticarla e sempre disposto a fare qualsiasi cosa per allontanarla da Cayetana. L’ispettore, però, non vuole neanche rinunciare a lei e, dopo averle ribadito di amarla profondamente, la aspetta alla pensione per vivere nuovamente una notte d’amore con lei. Teresa è combattuta e sta seriamente pensando di presentarsi all’appuntamento e di non rinunciare all’amore dell’uomo della sua vita. Mentre sta pensando di andare, però, Teresa deve fare i conti con i piani di vendetta di Humildad. Quest’ultima, mentre indaga su Cayetana, scopre dalle domestiche alcune informazioni su Ursula e, soprattutto, su un impegno serale di Teresa. La moglie di Mauro la seguirà mandando a monte i piani dei due innamorati?

TRINI UMILIATA DA CLEMENTE

Ancora grandi problemi per Trini e Ramon. L’uomo sembra aver perso la voglia di lottare e, consapevole della pericolosità dei suoi nemici, non ha alcuna intenzione di lottare per ottenere la sua casa e tutto ciò che gli è stato tolto. Ramon, infatti, piuttosto che mettere in pericolo Trini e Maria Luisa è pronto a ricominciare a lavorare ripartendo da zero. L’unico che sembra disposto ad aiutarlo è Felipe. L’avvocato, infatti, decide di fare un prestito a Ramon e aiutarlo economicamente per dargli la possibilità di rimettersi in sesto. Trini, invece, non sembra ancora disposta a rinunciare a tutto e decisa a scoprire le vere intenzione di Clemente, si presenta in quella che era la sua vecchia casa per recuperare un’agenda. L’uomo, però, decide di umiliarla pubblicamente. Celia, nel frattempo, si convince che andare a studiare a Londra sia la miglior occasione per Tano e, con l’aiuto di Felipe, cerca di convincerlo a trasferirsi al collegio. Rosina, invece, scopre che Liberto non è lo studente modello che pensa Susana e comincia a subire il fascino del giovane.

