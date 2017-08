UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani e Marco Firpo: ecco cos’è successo

Gemma Galgani e Marco Firpo

Gemma Galgani e Marco Firpo non sono mai stati così lontani. Le ultime dichiarazioni della dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, confermano il difficile momento tra i due. Gemma, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Panorama.it ha rivelato di voler pensare un po’ a se stessa senza spendere una parola per l’uomo che, fino a poche settimane fa, sembrava essere il suo principe azzurro. Marco, invece, sembra sia sparito nel nulla. Durante il momento magico vissuto con Gemma, il cavaliere, in un’intervista, aveva dichiarato: “Gemma può essere la donna giusta con cui invecchiare felice. Dico ‘può essere’ perché in passato ho avuto storie d’amore che mi hanno segnato negativamente, quindi sono un po’ così…diciamo che non voglio illudermi”. I timori di Marco si sono effettivamente concretizzati. La magia ha presto lasciato spazio alla realtà che ha portato Gemma e Marco a percorrere strade diverse. Al momento, la Galgani si sta godendo la sua estate in compagnia delle persone a lei care lasciando da parte l’amore. Sarà sempre così? La dama non sa ancora se tornerà o meno in trasmissione ma, sicuramente, i fans sperano di vederla nella prima registrazione per capire i motivi che l’hanno portata a chiudere la storia con Marco.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

SOSSIO ARUTA RICOMINCIA DA SE’

Sossio Aruta è di nuove felice e sereno. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver affrontato un periodo difficile, ha ritrovato il sorriso. L’estate, infatti, ha portato consiglio al Re Leone della trasmissione di Maria De Filippi che ha capito di non volersi più fare mettere i piedi in testa da nessuno. “Nonostante qualcuno abbia provato a spezzarmi le ali, io sono ancora qui e ho deciso di volare sempre più in alto e non permetterò mai più a nessuno di umiliarmi come uomo perché yo soy Sossio Aruta”, ha scritto su Instagram il cavaliere che, ancora single, aspetta il vero amore. Da vero bomber, però, ha deciso di seguire una regola d’oro per tutti gli attaccanti – “nel calcio, per i bomber, esiste una regola ovvero più cerchi il gol disperatamente più non arriva e così in amore più cerchi… e allora un brindisi a te, ovunque tu sia, arriverai inaspettatamente a rincuorarmi”, si legge ancora.

© Riproduzione Riservata.