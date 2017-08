UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Maria De Filippi rinvia la partenza del trono gay (Trono Classico)

Uomini e Donne

Il trono gay di Uomini e Donne non partirà a settembre. A svelare l’indiscrezione è il settimanale Chi che, tuttavia, non svela quale sia effettivamente il motivo. Nei mesi scorsi, Maria De Filippi aveva confermato il ritorno in tv del trono gay dopo l’esperimento vinto con Claudio Sona, ma a quanto pare, la redazione avrebbe cambiato idea. Il trono gay tornerà in tv ma solo nei prossimi mesi, probabilmente durante la seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Il motivo di tale ritardo sarebbe da imputare al fatto che Raffaella Mennoia e l’intera redazione non abbiano ancora trovato il candidato ideale. Dopo le polemiche che hanno coinvolto Claudio Sona, la redazione vuole essere sicura di non commettere errori e, prima di scegliere il nuovo tronista, sta valutando attentamente il tutto, indagando soprattutto nel passato dei candidati. Sembra esclusa, comunque, la presenza di Mario Serpa. L’ex corteggiatore, considerato in pole fino a pochi mesi fa, come ha svelato Alberto Dandolo, non salirà sul trono per evitare strascichi con il caso Claudio Sona.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

CHI SARA’ LA TRONISTA?

Se il primo tronista sarà Mattia Marciano, non si conoscono ancora i nomi dell’altro tronista e soprattutto della protagonista del trono femminile. Per quanto riguarda il trono maschile, con Andrea Melchiorre fuori dai giochi per la sua frequentazione con Giulia Latini, è probabile che la redazione non scelga un altro ex corteggiatore dopo Marciano. L’altro tronista maschile potrebbe essere così un ragazzo normale, estraneo al mondo dello spettacolo e senza esperienze nella televisione. Raffaella Mennoia accontenterà così i fans che, da tempo, sperano di vedere un ragazzo semplice? Se così fosse, dunque, Maria De Filippi potrebbe tirare fuori dal cilindro un nome a sorpresa. Chi sarà, invece, la nuova tronista? Dopo la bellissima ed elegante Rosa Perrotta, chi cercherà di trovare l’amore in tv? Tra le ex corteggiatrici, le più amate dal pubblico restano Federica Benincà e Cecilia Zagarrigo. La prima potrebbe essere premiata dopo la delusione vissuta con Marco Cartasegna con cui la storia è finita dopo appena un mese. Cecilia, invece, potrebbe avere la sua grande occasione dopo i due pali ricevuti da Oscar Branzani e Luca Onestini. La nuova tronista, dunque, sarà una delle due?

