Un Posto al Sole / Anticipazioni puntata 11 agosto: Roberto Ferri nel ruolo "dell'amante"

un posto al sole

ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 AGOSTO

A un posto al sole eravamo già sicuri del fatto che Roberto Ferri non si sarebbe arreso poi così facilmente alla fine della sua storia con Marina ma quello che vedremo nell'ultima puntata prima delle vacanze, potrebbe tenerci con il fiato sospeso. Dopo una lunga attesa, i fan erano felici di vedere insieme Roberto Ferri e la sua Marina ma la felicità è durata poco per via di Matteo e dell'arrivo nella vita della bella mora. La donna alla fine ha scelto proprio la new entry ma Roberto non si arrenderà e, con la scusa di alcuni quadri, continuerà a frequentare la sua ex facendo vacillare la stabilità del suo rivale. Cosa succederà a quel punto? Sembra proprio che la puntata di oggi, 11 agosto, si chiuderà con importanti rivelazioni da parte di Marina proprio a Matteo,

DALLE RIVELAZIONI DI MARINA A MATTEO ALLA PAUSA ESTIVA

Un Posto al Sole ci aspetta questa sera su Raitre, poco dopo le 20.40, con l'ultima puntata prima delle vacanze estive. Anche quest'anno la soap partenopea andrà in vacanza e lo farà proprio a partire da oggi dopo la messa in onda della puntata del venerdì ricca di colpi di scena e rivelazioni. A partire da lunedì 14 agosto non vedremo vecchie repliche e nemmeno uno speciale, come è accaduto nella scorsa stagione, ma al suo posto andrà in onda la serie americana "Nonno all'improvviso". Risate al posto dei drammi, degli scontri e dei triangoli amorosi di Un Posto al Sole, riuscirà questo a distrarci fino al ritorno della soap previsto per lunedì 28 agosto con la sua nuova stagione? Siamo sicuri di sì.

© Riproduzione Riservata.