BAGNOMARIA/ Giorgio Panariello e Manuela Arcuri nella commedia di Canale 5 (12 agosto)

Bagnomaria con Giorgio Panariello oggi in tv

LA COMPARSATA DI MARIO CIPOLLINI

Nella prima serata del 12 agosto, Canale 5 proporrà Bagnomaria, pellicola comica diretta e interpretata da Giorgio Panariello nel 1999. Accanto al comico toscano compaiono diversi volti molto noti al pubblico italiano e nomi celebri, tra questi Manuela Arcuri, il duo comico di Lillo & Greg, Ugo Pagliai e Gianna Giachetti. Nel corso del film fa una comparsa anche il ciclista Mario Cipollini. Bagnomaria costituisce l’esordio alla regia di Panariello, che prima di allora aveva recitato in alcuni film dedicati al cinema, come Finalmente Soli e Albergo Roma. Purtroppo questo film non ottenne il successo sperato, giudicato poco convincente e meno incisivo degli sketch che il comico aveva proposto fino ad allora in televisione, in trasmissioni condotte dall’amico Carlo Conti.

BAGNOMARIA, LA TRAMA IN QUATTRO EPISODI

Il film si svolge nella location di Pietrasanta, ove la cittadinanza lavora sodo per i preparativi che dovrebbero infine condurre all'annuale festa che caratterizza ogni fine estate, nei quali si vanno a immergere le storie di quattro personaggi. Il primo è Merigo (Giorgio Panariello) un quarantenne appassionato di biciclette e buon vino, che però è il bersaglio preferito dei suoi amici. Nel corso di uno dei consueti scherzi organizzati ai suoi danni, Merigo viene spinto a presentarsi presso un casale per ritirare cento bottiglie di Brunello di Montalcino, senza sapere che in realtà la famiglia che lo abita è stata appena colpita da un lutto, la morte del vecchio Brunello. Inoltre, mentre torna dal podere, gli viene rubata la bici da Simone, che però subito dopo vince quella messa in palio per la festa. Lo stesso Simone, dopo essersi consultato con gli amici, la regalerà a Merigo, concludendo la vicenda. La seconda storia vede protagonista Pierre (lo stesso Panariello), il figlio del primo cittadino di Pietrasanta. Nella vita si occupa proprio di pubbliche relazioni, passando le notti fuori di casa e cercando accuratamente di non faticare. Il suo stile di vita provoca perciò accesi litigi con il padre, sino a quando non decide di organizzare la festa in concorso con gli amici che sono soliti trascorrere le ore piccole in discoteca con lui. La festa, però, era già stata messa in preventivo dal padre, con il preciso fine di compiacere il proprio elettorato. La terza storia ha invece come protagonista Simone (ancora interpretato da Panariello), bambino estremamente vivace che decide l'ennesima evasione dalla colonia estiva gestita dalle suore in cui dovrebbe trascorrere l'estate. Nel corso delle sue peregrinazioni, il piccolo incontra Mara (Manuela Arcuri), giovane e procace venditrice di bomboloni di cui ben presto si innamora. Decide quindi di seguire la ragazza, mentre il marito di lei, il vigile Rodolfo (Andrea Cambi), cercherà in ogni modo di acciuffarlo per riportarlo alle suore. Infine la quarta e ultima storia, che vede al centro il bagnino Mario (naturalmente Panariello), impiegato presso uno storico stabilimento balneare. La struttura, il Bagnomaria, gestita dalla signora Bice (Gianna Giachetti), è infatti messa in grave difficoltà dalla concorrenza del Bagno 2000, ove presta il suo operato Boris (Piero Maggiò), un russo palestrato che suscita immediatamente l'avversione di Mario. Quando la signora Bice si ritrova senza i capitali che servirebbero per portare avanti la gestione del Bagnomaria, sarà proprio Mario a proporsi per una sfida di apnea con Boris, nella quale il vincente avrà un ricco premio.

