BELEN RODRIGUEZ/ News: tutti gli scandali dell'argentina, quale sarà il prossimo?

Belen Rodriguez è la regina incontrastata del gossip. D'estate poi, la sinuosa argentina mette da parte i vestiti pesanti per prendere la tintarella e scattare fotografie in pose che fanno impazzire i moltissimi fan. In riva al mare oppure a bordo piscina, la showgirl non rinuncia mai ad appassionare gli estimatori con immagini artistiche ma anche molto bollenti. E così, anche in vacanza ad Ibiza è sempre presente attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Nel corso degli anni di carriera però, l'argentina ha appassionato il pubblico anche per via dei numerosissimi scandali. La prima "pietra dello scandalo" è stata sicuramente la diffusione del suo video a luci rosse privato. Quell'avvedimento ha segnato molto la vita di Belen che per mesi si è perfino rifiutata di uscire di casa. L'ex fidanzato per farle un torto, ha condiviso in rete il filmato privatissimo e per molti mesi ha creato oltre che "panico" anche una sensazione distruttiva nel cuore di Belen, all'epoca fidanzata con Fabrizio Corona. Successivamente, dopo il terribile caso di Tiziana Cantone e la violazione della privacy di Diletta Leotta, l'argentina si è più volte schierata pubblicamente dalla loro parte visto che, come nessuno mai poteva capirne il dolore. Un altro episodio forse un poco meno doloroso è dettato dalla fine della sua storia d'amore con Marco Borriello. Di ritorno dall'Isola dei Famosi il calciatore l'ha lasciata, il motivo? Si è sempre vociferata una particolare intesa con Rossano Rubicondi che però hanno da sempre smentito entrambi.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS 12 AGOSTO

QUALE IL PROSSIMO SCANDALO?

Dopo la storia con Borriello, Belen ha fatto scandalo con Fabrizio Corona e una lunga serie di paparazzate talvolta troppo bollenti. La storia con l'imprenditore catanese si è poi chiusa dopo essersi innamorata di Stefano De Martino. Anche in quel caso lo scandalo fu dietro l'angolo: si erano innamorati mentre erano rispettivamente impegnati con altre persone (lei con Fabrizio Corona e lui con la cantautrice salentina Emma Marrone). Anche la fine del matrimonio con Stefano ha sollevato un polverone di tutto rispetto. La coppia, con molta probabilità in crisi da tempo, negli ultimi mesi di unione le aveva provate tutti ma poi, De Martino ha deciso di lasciare la moglie per poi pentirsene (si dice...). Dopo pochi mesi dalla rottura, la scorsa estate è entrato nella sua vita Andrea Iannone, il pilota di MotoGp "costretto" a finire sui giornali di cronaca rosa per via di potenziali crisi che al momento risultano non esserci: quale sarà il prossimo scandalo di Belen Rodriguez?

