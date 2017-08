CERA UNA VOLTA UN’ESTATE / Steve Carrell arrogante patrigno nel film di oggi su Italia 1 (12 agosto

C'era una volta un'estate oggi su Italia1

IL GIOVANE LIAM JAMES NEI PANNI DI DUNCAN

Sabato 12 agosto va in onda su Italia 1 alle ore 13:50 il film C'era una volta un'estate. Si tratta di un film del 2013 e prodotto negli Stati Uniti d'America con il titolo The Way, way back, scritto e diretto da Nat Faxon e Jim Rash e con protagonista Liam James. Nel cast, oltre all’attore principale, recitano in questa pellicola molti volti noti del cinema hollywoodiano come l’attore comico Steve Carell, Toni Collette, che ha recitato accanto a Bruce Willis nel film, il sesto senso, interpretando il ruolo della madre del piccolo Cole, per il ruolo è stata candidata al premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Insieme a loro nel cast anche Sam Rockwell. Non si tratta del primo ruolo importante, però, per Liam James, all'epoca delle riprese non ancora 17enne. Il giovane attore canadese, infatti, è stato già protagonista nella serie tv Psych con il ruolo di Shawn Spencer e nel film del 2009 intitolato "2012" nei panni di Noah Curtis.

LA TRAMA

Il protagonista del film è il giovane Duncan (Liam James), un timido 14enne costretto a subire le vessazioni e la presenza più che fastidiosa del nuovo compagno della madre (Steve Carrell), che infierisce su un carattere già debole procurando un calo di autostima nella mente del giovane Duncan. Il peggio per il giovane Duncan sembra, però, arrivare quando la madre lo costringe a partire in vacanza insieme a lei, l'insensibile compagno e la figlia di quest'ultimo. Non appena i quattro arrivano sul posto, il patrigno Trent non perde occasione per sfoggiare la sua prepotenza e la sua saccenteria ai danni del povero Duncan, ottenendo naturalmente l'effetto opposto nella mente del giovane adolescente. Per evadere da una situazione sul punto di precipitare, Duncan trova un inaspettato amico nel gestore di un parco acquatico locale, Owen, e in generale con tutti gli addetti ai lavori del posto, che è un ammasso comico di attrezzature scadenti con un'organizzazione peggiore. L'amicizia con Owen, nonostante tutto, spinge Duncan ad una naturale apertura del suo carattere, tanto che al rientro a casa è una persona nuova. Un'estate che, partita nel peggiore dei modi, verrà ricordata a lungo dal nuovo Duncan.

