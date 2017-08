EMMA MARRONE/ Ecco i retroscena della rapina a Ibiza

Le vacanze di Emma Marrone

LA VACANZA A IBIZA

Emma Marrone ha trovato rifugio da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo a seguito del drammatico epilogo della sua vacanza a Ibiza. Dopo aver fatto le valige, infatti, la cantante salentina sarebbe scappata ad Ansedonia: "Emma ha anticipato il suo rientro in Italia per andare a cercare conforto da 'mamma' Maria e Maurizio, che l'hanno accolta nella loro casa ad Ansedonia". Ciò spiegherebbe anche la misteriosa apparizione di Costanzo in uno degli ultimi scatti postati dalla cantante. La didascalia recita "Ibiza", ma è alquanto improbabile che "il Maury" - come Emma lo chiama affettuosamente - si trovasse sull'isola spagnola. Il panico si sarebbe propagato per tutto l'arcipelago, tanto da indurre gli altri villeggianti ad allontanarsi rapidamente: "La brutta vicenda ha scatenato il panico generale tra la compagnia di vip che è di casa alle Baleari", riporta Spy, "prima tra tutte Belén". La bella soubrette argentina sarebbe stata in apprensione per tutta la durata della sua (breve) vacanza, per poi alla fine dileguarsi insieme al fido Iannone.

TRASFERTA IN PUGLIA

Negli ultimi giorni, Emma sarebbe tornata nella sua Puglia, dove ha trascorso gli ultimi giorni in relax prima di ripartire per il tour. Di recente, la Marrone ha duettato con Battiato e partecipato al concerto benefico di Vulci organizzato da Daniele Silvestri per raccogliere fondi in favore dei bambini siriani. Su Instagram, Emma è sempre presente: ieri ha dato il buongiorno ai follower in compagnia di Gaetano, l'amatissimo cane regalatole da Stefano De Martino. Gaetano staziona da qualche mese in casa dei genitori della cantante, nei pressi di Lecce. Le ultime foto postate sui social la ritraggono assieme ad alcuni fan a Porto Cesareo. Qualche tempo fa, la Marrone si è anche concessa una gita in barca, ben documentata dai vari post e scatti disseminati in giro per l'Internet.

© Riproduzione Riservata.