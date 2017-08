GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni e concorrenti: Luca Onestini chiamato per sostituire Marco Cartasegna?

Grande Fratello Vip

Nemmeno troppo lentamente, il cast ufficiale della seconda edizione del Grande Fratello Vip, sta prendendo forma. Ilary Blasi, in attesa di tornare in televisione, si sta dedicando alla sua famiglia, tra balli con le amiche e gavettoni, la bionda conduttrice in quel di Sabaudia, sta ricaricando le pile in attesa del prossimo 11 settembre, giorno in cui, dovrebbe andare in onda la prima puntata del reality show. Al suo fianco anche Alfonso Signorini che, tra uno scoop e l'altro, avrà il ruolo di spalleggiare la conduttrice, specie quando la stessa dovrà bacchettare qualche concorrente. Inoltre poi, come di consueto, nella Casa entreranno volti molto noti al direttore di “Chi” che così, avrà una marcia in più per poterli rimproverare a dovere. Con Valeria Marini lo scorso anno, non è stato assolutamente clemente ma il pubblico ha comunque apprezzato molto. Ed intanto, i due conduttori in attesa della partenza ufficiale, hanno già realizzato una divertentissima clip all'interno della residenza di Cinecittà, ripercorrendo i momenti più spassosi che hanno reso unica la passata edizione.

GRANDE FRATELLO VIP, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI

LUCA ONESTINI HA PRESO IL POSTO DI MARCO CARTASEGNA?

Dalla famosa lite per lo scolapasta tra Elenoire Casalegno e Valeria Marini agli “scleri” di Pamela Prati, prima chiusa in bagno e poi fuori dalla Casa alla ricerca di un taxi e “minacciando” di non uscire per colpa dei riflettori ancora puntati. Quest'anno, i nuovi concorrenti daranno sicuramente del filo da torcere ai due conduttori, grazie anche al carattere particolare e fuori dalle righe. Simona Izzo per esempio, tra i nomi ufficiali che prenderanno parte al Grande Fratello secondo Blogo, ha avuto modo di farsi conoscere durante Pechino Express quando ha gareggiato al fianco del figlio Francesco Venditti. L'attrice e regista, farà sicuramente la sua parte e ci saprà regalare notevoli soddisfazioni. Sempre secondo il portale di Blogo, dovrebbero entrare in casa anche Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Luca Onestini, l'ex tronista di Uomini e Donne che secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere stato chiamato in corsa dopo il precedente rifiuto del “collega” Marco Cartasegna. L'ex tronista e modello ha infatti confessato su Instagram: “Forse mi rivedrete presto, ma non per quello di cui si è parlato. A quello ho preferito dire di no”.



Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, dovrebbero essere certi anche i nomi di: Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Cecilia e Jeremias Rodriguez (i fratelli minori di Belen), Giulia De Lellis (l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante) e l’ex tronista del trono classico e fidanzata di Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta. Le anticipazioni ufficiali sul cast, dovrebbero essere diramate subito dopo Ferragosto.

