IL SEGRETO / Anticipazioni 12 agosto: la morte di Mencia, Hernando sempre più sospettoso

Il Segreto

ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 AGOSTO

Per i protagonisti de Il Segreto, la felicità dura sempre molto poco. Nel corso delle puntate, la morte è arrivata improvvisamente a rovinare la serenità degli abitanti di Puente Vejo. E’ quanto accade a Carmelo che rivive quanto accaduto a Candela, rimasta vedova di Tristan Castro subito dopo aver pronunciato il fatidico sì. Carmelo, pur avendo avuto la possibilità di vivere le prime ore di nozze con Mencia, è atteso da un triste destino. Nella puntata odierna de Il Segreto, una nuova tragedia si abbatte non solo sui Santacruz ma su tutta la comunità di Puente Vejo. Mentre si trova in stazione per partire per la luna di miele con Carmelo, al culmine della felicità per essere riuscito a coronare il suo sogno d’amore, Mencia viene aggredita da un killer che colpisce a morte la donna. L’uomo viene inseguito da Carmelo che, tuttavia, non riesce a raggiungerlo per tornare e prestare i primi soccorsi a sua moglie. Purtroppo, però, il braccio destro di Severo Santacruz deve arrendersi alla realtà. Mencia muore sul colpo provocando un terribile dolore in Carmelo.

IL SEGRETO, LA CONFESSIONE DI EMILIA

Emilia continua a non ricordare quanto con Cristobal. La donna teme di essere stata violentata da Cristobal ma non vuole credere che il Garrigues possa essere stato capace di fare un gesto simile. Tormentata dai dubbi, decide di confidare il motivo del suo malessere a Fe. La Ulloa confessa così all’amica quanto accaduto nella villa e anche Fe comincia ad essere convinta che Cristobal possa averla davvero violentata. Nel frattempo, Hernando è sempre più sospettoso. Sconvolto dalla notizia che gli ha dato Nicolas che ha scoperto la parentela tra Camila e Mella, Dos Casas comincia ad indagare sul passato della sua dolce metà. Il padre di Beatriz vuole scoprire se Camila sapeva che Mella fosse il suo fratellastro o se era totalmente all’oscuro di tutto. Hernando, però, deve anche stare attento a Nestor. L’uomo a cui Camila ha raccontato come è morta la figlia Belen, non solo non è convinto che la donna gli abbia davvero detto la verità ma è sempre più ossessionato da lei. Nel ricordo di quello che ha vissuto con Camila, Nestor è pronto a liberarsi definitivamente di Hernando, organizzando un piano perfetto per ucciderlo. Dopo aver ascoltato quanto accaduto nelle fognature con Matias, Nestor è pronto a mettere in atto i suoi propositi per uccidere Hernando, simulando un incidente. Dopo la morte di Mencia, dunque, Puente Vejo deve prepararsi ad un altro addio?

